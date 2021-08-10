В районе пересечения улиц Полевой и Молодогвардейской в Самаре ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы с 12:00 10 августа 2021 года до 06:00 17 августа 2021 года по ул. Полевой на участке от ул. Молодогвардейской до ул. Галактионовской, включая перекресток с ул. Молодогвардейской, будет временно ограничено движение транспорта.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Также, на период производства работ движение общественного транспорта, а именно движение автобусов, следующих по маршрутам №№ 24, 92, будет организовано по скорректированной схеме.