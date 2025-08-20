В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО

85

В рамках реализации Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы министерство труда, занятости и миграционной политики региона реализует мероприятия, направленные на снижение кадровой потребности на предприятиях региона, сохранение трудовых коллективов, поддержку отдельных категорий граждан в сфере занятости и трудовых отношений.

Особое внимание в работе службы занятости уделяется трудовой адаптации ветеранов специальной военной операции. Специалисты службы занятости работают на площадках Фонда «Защитники Отечества», проводят мониторинг занятости возвратившихся участников и выявляют потребность в трудоустройстве. За каждым участником СВО, нуждающимся в трудоустройстве, закреплены персональные кураторы.

С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев». Это продолжение президентской программы «Время героев».

«В мае завершили обучение 45 ветеранов СВО первого потока, с июня текущего года стартовал второй поток программы, к обучению приступили 45 человек, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Многие участники первого потока уже работают в органах власти и на крупных предприятиях, участники второго потока также сейчас приобретают необходимые навыки, чтобы затем прийти на гражданскую и муниципальную службу».

Разработан и принят Закон Самарской области, который устанавливает обязанность работодателя квотировать рабочие места для ветеранов СВО - квота составляет 1% от штатной численности для предприятий с численностью работников свыше 100 человек. Закон вступает в силу с 1 сентября и гарантирует более 5 тыс. рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО.

Также региональным министерством труда, занятости и миграционной политики реализуются проекты, связанные с профессиональным развитием граждан, самореализацией молодежи и формированием имиджа Самарской области как ведущего региона для профессионального становления граждан и привлечения трудовых ресурсов в регион.

Мероприятия предусматривают новые подходы формирования рынка труда и с текущего года включены в национальный проект «Кадры», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области