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В Псковской области обнаружили незаконное производство морепродуктов из аквариумных рыбок, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Продукцию распространяла компания ООО «Удмуртакваресурс». Ее производство было зарегистрировано в городе Невель.

Сотрудники фирмы изготовили 73 т различной рыбной продукции из 48,5 тыс. аквариумных рыбок. Она продавалась под видом филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

Товары обнаружили инспекторы Роспотребнадзора, специалисты выехали на площадку «Удмуртакваресурса». Однако производства на данном адресе не было. Регистрацию организации аннулировали.

Ведомство предупредило местные правоохранительные органы о выпуске в обращение некачественной и опасной продукции.

Фото: pxhere.com