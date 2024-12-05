В Промышленном районе Самары состоялся «Слет волонтеров серебряного возраста»

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В День волонтера в Промышленном районе состоялось праздничное мероприятие «Слет волонтеров серебряного возраста», на котором чествовали волонтеров преклонного возраста, ежедневно посвящающих свою жизнь безвозмездному служению и помощи людям.



Это событие объединило неравнодушных и целеустремлённых людей старшего поколения «PROдобро», участников групп активного долголетия – самых разных направлений: «Своих не бросаем», «Активная жизненная позиция», «Профи-волонтер», «Приходящий друг», «Чужих детей не бывает».



«Награждаем «серебряных» волонтеров, которые прошли достаточно большой путь в добровольческой деятельности. Сегодня самая востребованная номинация - «Помощь участникам СВО». Просто невозможно перечислить всех взрослых, подростков, «серебряных» волонтеров, которые, не жалея своего времени, сил плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души и супы, собирают подарки солдатам на СВО, вяжут носки и перчатки, пишут письма нашим героям, помогают семьям погибших, и тем, чьи отцы, братья, сыновья защищают Родину», - прокомментировал глава Промышленного района Самары Данил Морозов.



Жители «серебряного» возраста Промышленного внутригородского района, становясь членами клуба активного долголетия, обучаются навыкам мобильной грамотности, адаптивной физической культуры, вовлекаются в занятия творчеством, и в результате по зову души становятся волонтерами. Волонтер «серебряного» возраста - это человек, который помогает пожилым гражданам с дефицитом самообслуживания, организуют совместную досуговую деятельность.



«Я волонтер уже 6 лет. Я думаю, что многие из нас рождаются с геном волонтерства – чувством, которое не позволяет пройти мимо чужой беды или беспомощности. Мне нравится помогать, заботиться о людях. Кроме того, я являюсь инструктором городского клуба скандинавской ходьбы «Доброходы». У меня многочисленная группа людей старшего возраста, которых я учу скандинавской ходьбе. Эти занятия поднимают настроение, придают бодрости», - рассказала волонтер «серебряного» возраста Татьяна Степных.



Самым активным волонтерам на мероприятии вручили благодарственные письма и подарки. Для гостей праздника выступили с вокальными и хореографическими номерами воспитанники Центра «Искра» и танцевальные и вокальные коллективы волонтеров «серебряного» возраста.

Фото: Администрация Самары