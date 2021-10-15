В Промышленном районе Самары прошел рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли

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В Промышленном районе Самары прошел плановый рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли, провели объезд с целью выявления нарушителей на улице Стара-Загора, неподалеку от пересечения с Ново-Вокзальной.

Здесь образовался стихийный рынок, и десятки торговцев, не имея разрешения, ставят на газоны или тротуары коробки, прилавки с различными видами товаров – от нижнего белья и очков с диоптриями до продуктов, в том числе скоропортящихся.

Была зафиксирована несанкционированная лоточная продажа на улице Стара-Загора. На предпринимателей составили протоколы. Подобные рейды проводятся в районе регулярно, зачастую нелегальные рынки возникают на одних и тех же местах – вблизи жилого фонда и остановок общественного транспорта с оживленным движением. При этом далеко не всех жителей близлежащих домов устраивают стихийные развалы - они могут быть источником мусора, шума и занимают места для прогулок и отдыха.

В результате этого рейда было составлено четыре протокола о незаконной торговле, ежедневно специалисты оформляют 7-9 протоколов. Материалы проверок рассматривают административные комиссии и на нарушителей налагаются штрафы. В случае невыплаты, документы передают судебным приставам, банковские карты должников арестовывают и снимают средства с них. Размер штрафов зависит и от того, числятся ли за предпринимателем другие проступки - злостных нарушителей наказывают строже.

Рейды по выявлению и ликвидации несанкционированной лоточной торговли проводятся во всех внутригородских районах Самары.

Фото: администрация Самары