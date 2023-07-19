В приют для пострадавших диких животных «Дом Айболита» принесли редкое животное – соню-полчка

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14 июля в центральную контору национального парка обратились сотрудники Жигулёвского карьероуправления. Они принесли в приют для пострадавших диких животных «Дом Айболита» редкое животное – соню-полчка. Грызун был найден в унитазе – видимо, спустился попить воды, и не справился с гладкой поверхностью. Неравнодушные сотрудники ЖКУ спасли животное и срочно обратились за помощью к специалистам.

Мокрое и замёрзшее животное было высушено, отогрето, накормлено и помещено в специальную клетку для дальнейшего наблюдения. Трёхдневное наблюдение показало, что зверёк цел и невредим, активен, способен к жизни в дикой природе. 18 июля соня была выпущена в лес. Надеемся, что это милейшее создание проживёт счастливую жизнь и оставит после себя здоровое потомство.

Соня-полчок самая крупная из сонь, внешне напоминает миниатюрную серую белочку с округлыми ушами и цепкими лапками. Сони прекрасно лазают по стволам и веткам деревьев, почти не спускаясь на землю. Гнёзда устраивают в дуплах деревьев. Питаются семенами и плодами растений. Название своё сони получили за то, что большую часть жизни спят: с сентября по июнь они находятся в зимней спячке, а летом спят днём, ведя ночной образ жизни. Врагов у зверька немного, чаще всего они становятся добычей сов. Предельный срок жизни полчков в природе – около пяти лет, сообщает пресс-служба нацпарка "Самарская Лука".

Фото: пресс-служба нацпарка "Самарская Лука