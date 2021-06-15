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Принципиальным отличием уникальной дождевальной машины «Корвет» от импортных аналогов является разделение водопотока.
В Приволжском районе запущена в эксплуатацию дождевальная машина «Корвет», изготовленная в Самаре 
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В Приволжском районе запущена в эксплуатацию дождевальная машина «Корвет», изготовленная в Самаре 

15 июня 2021 18:12
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Принципиальным отличием уникальной дождевальной машины «Корвет» от импортных аналогов является разделение водопотока.

В Приволжском районе состоялся пуск в эксплуатацию новейшей дождевальной машины «Корвет», изготовленной Самарским заводом сельскохозяйственного машиностроения в содружестве с СамГТУ.

Аналогов этой разработки самарских производителей и ученых в регионе пока нет.

Принципиальным отличием уникальной дождевальной машины «Корвет» от импортных аналогов является разделение водопотока, что позволяет отключать подачу оросительной воды в основной трубопровод и производить передвижение машины без полива. Поволжская МИС провела 600-т часовое испытание машины, которая доказала свою надежность и улучшенные эксплуатационные характеристики.

СПК «Новое Заволжье» (м.р. Приволжский) в 2019 году в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» и госпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области», приступило к реализации масштабного оросительного проекта, рассчитанного на четыре года. Однако всего за два года аграриям при поддержке государства удалось построить и ввести в эксплуатацию систему для полива 2275 гектаров земли. Для этого были проложены инженерные сети оросительной системы — магистральные и поливочные, установлены 30 дождевальных машин «Корвет».

«Дождевальная машина «Корвет», созданная в рамках программы импортозамещения, сочетает в себе современные инновационные технологии, надежность и простоту в эксплуатации. Машина спроектирована для работы при низком давлении, что позволяет существенно снизить затраты на орошение. Она идеальна для полива зерновых, овощебахчевых и технических культур, а также многолетних трав, лугов, пастбищ и т.д.», - рассказал руководитель проекта «Мелиорация внутрихозяйственной сети» Валерий Карев.

«Наше предприятие с удовольствием взялось за проект развития оросительных систем, ведь именно орошаемые земли — залог стабильности для нашего СПК. В основном мы выращиваем пшеницу, ячмень, сою, подсолнечник, а им требуется очень много влаги.  В хозяйстве работают 14 машин «Фрегат», которые за полвека эксплуатации показали свою высокую надежность. От новых машин ждем еще большую отдачу. Но главное, что это машины отечественного производства, а значит их эксплуатация экономически выгоднее», - сказал руководитель СПК «Новое Заволжье» Николай Савенков. Он подчеркнул, что благодаря нацпроекту хозяйство получило от государства существенную компенсацию затрат, понесенных при строительстве мелиоративных объектов. 

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

 

Теги: дождевальная машина  самарские производители

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