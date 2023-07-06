В Приволжском районе возводится новый фельдшерско-акушерский пункт

148

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в одном из крупнейших сел Приволжского района — Спасское — создаются новые условия для оказания медицинской помощи. В ближайшее время более 700 жителей будут наблюдаться, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом фельдшерско-акушерском пункте.



Возведение нового объекта сельской инфраструктуры началось в мае. На сегодняшний день смонтированы каркас и кровля будущего здания, выполняется устройство фасада.



«В новом здании будут созданы более комфортные условия для фельдшера и пациентов. Здесь будет оказываться вся необходимая первичная, а при необходимости — неотложная и экстренная — помощь взрослым и детям. Продолжатся выезды врача общей практики и узких специалистов по графику, — пояснил главный врач Приволжской центральной районной больницы Антон Денчик. — Современная медтехника, оборудование для работы в ЕМИАС и проведения телемедицинских консультаций, внедрение принципов бережливого производства позволят нам интенсифицировать работу по профилактике и раннему выявлению заболеваний, привести к современному стандарту оказание помощи при внезапных острых состояниях и обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента».



Жители поселка Степняки, расположенного в 30 километрах от Спасского, уже получают помощь в обновленных условиях. В 2022 году благодаря нацпроекту в местном фельдшерско-акушерском пункте выполнили ремонт: заменили кровлю, системы электро- и водоснабжения, обновили внутреннюю отделку и фасад здания, установили пандус для маломобильных пациентов.



Напомним, в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.



Всего в этом году в регионе планируется возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах. В 50 зданиях медицинских подразделений будет выполнен капитальный ремонт.

Фото: минздрав СО