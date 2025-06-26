В Приволжском федеральном округе открылась лаборатория высокого уровня биологической безопасности

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25 июня 2025 года в Нижнем Новгороде открылась лаборатория высокого уровня биологической безопасности на базе регионального Центра гигиены и эпидемиологии. В мероприятии приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Лаборатория предназначена для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций. Это первый из 10 объектов в России, введенный в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Открывая новый высокотехнологичный лабораторный испытательный комплекс, глава Роспотребнадзора отметила, что лаборатория позволит увеличить объем исследований как минимум в 4 раза. Увеличится и скорость их выполнения: с 12-14 до 3-4 часов. Лаборатория оснащена самым современным высокотехнологичным оборудованием, большая доля которого российского производства. Здесь появилась возможность создания центра секвенирования для мониторинга циркуляции патогенных микроорганизмов в регионе. Это позволит более оперативно выявлять и бороться с опасными и неизвестными инфекциями.

Для Самарской области, как и для других регионов Приволжского федерального округа, открытие нового комплекса является весомым преимуществом. «Регионы ПФО открыты для зарубежных контактов. К нам приезжают гости, проходят международные мероприятия, бизнес-миссии. Три региона нашего округа имеют внешнюю границу, там интенсивнее миграционные потоки, и это сказывается на эпидемиологической обстановке. Международные конфликты и природные катаклизмы повышают риски биологических угроз и эпидемий», - отметил Игорь Комаров.

Так, по данным Федерального Центра гигиены и эпидемиологии, за 2024 год в округе зарегистрировано более 7 миллионов случаев инфекционных заболеваний. Показатель по сравнению с 2023 годом уменьшился на 11%.

Полпред Президента отметил, что Роспотребнадзор и руководство регионов округа уделяют большое внимание подготовке специалистов, и эту работу надо продолжать.

Анна Попова поблагодарила Игоря Комарова, отметив, лаборатория – не первый проект, который Роспотребнадзор реализует вместе с аппаратом полномочного представителя Президента в ПФО: это и международные учения, и создание большого количества мобильных лабораторий, столь востребованных во всем мире.

Например, в прошлом году округе проходили учения мобильных лабораторий. Они стали самыми масштабными по количеству и географии участников: 150 специалистов санитарно-эпидемиологических служб из 26 стран. В конце мая этого года прошли международные учения команд быстрого реагирования, участие в них приняли более 70 специалистов из России и стран СНГ.

Открытие лаборатории – важный шаг в укреплении государственной санитарно-эпидемиологической службы, развитии современной национальной лабораторной инфраструктуры, что послужит обеспечению безопасности населения всех регионов Приволжского федерального округа.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО