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В преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства  в городах региона прошли заседания Клубов занятой молодежи

3 апреля 2024 19:12
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Это масштабное мероприятие, которое помогает людям, ищущим работу, найти себя на современном рынке, наметить перспективную карьерную траекторию, познакомиться с новыми возможностями службы занятости.

В рамках подготовки к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время Возможностей», который пройдет 12 апреля, в городах региона прошли заседания Клубов занятой молодежи.

Ярмарка проходит в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Это масштабное мероприятие, которое помогает людям, ищущим работу, найти себя на современном рынке, наметить перспективную карьерную траекторию, познакомиться с новыми возможностями службы занятости. Обеспечение занятости населения региона находится в фокусе внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и мероприятия ярмарки помогают в решении этой задачи.

В Самаре на заседание Клуба, прошедшего в ресурсном центре поддержки добровольчества, собрались 90 студентов из 5 учебных заведений среднего профессионального образования, где готовят специалистов для промышленных предприятий.  Участников мероприятия пригласили на региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

«На ярмарке трудоустройства наши эксперты расскажут молодым людям о состоянии современного рынка труда, о востребованных профессиях. Хотелось бы, чтобы молодые люди при выборе профессии обращали внимание не только на зарплату, но и на возможности развития и самореализации», - подчеркнул директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин.

Программа заседания клуба включала в себя интерактивные мастер-классы по составлению резюме и карьерный квиз «Азбука трудоустройства». Эксперты постарались в игровом формате научить молодых соискателей привлекательно презентовать информацию о своих знаниях и навыках. Кроме того, участники Клуба узнали о требованиях работодателей при приеме на работу, о правилах написания резюме и о финансовой поддержке при трудоустройстве молодых специалистов на востребованные специальности.

«На сегодняшний день клубы для активной молодежи открылись в 10 городских округах области. Теперь в каждом центре занятости можно получить консультацию по формированию собственной карьеры. За клубами закреплены молодые кураторы, которые на своем личном примере демонстрируют, что реализовать свои карьерные мечты возможно», – рассказал молодежный министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Денис Катков.

Благодаря клубам занятой молодежи студенты региона могут правильно выстроить свой профессиональный путь.

«Могу сказать, что не пожалела, что пришла на заседание клуба. Я научилась правильно заполнять резюме, чтобы оно было привлекательным для моего будущего работодателя. Приняла участие в карьерном квизе, что мне показалось особенно интересным», –  поделилась студентка Дарья Семерозубова.

Непосредственно на Всероссийской ярмарке трудоустройства также будет много интересных мероприятий для молодежи. С программой ярмарки можно познакомиться по ссылке: https://vk.cc/cvGgE6 .

 

Фото:  Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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