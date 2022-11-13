В преддверии Международного дня слепых самарские полицейские и общественники провели профилактическую акцию

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В преддверии Международного дня слепых сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» вместе с председателем Общественного совета при территориальном ОВД Натальей Киреевой и представителями городской организации Всероссийского общества слепых решили привлечь внимание граждан к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются незрячие люди.

Одними из основных проблем слепых является острая необходимость оборудования некоторых пешеходных переходов, ограждений фасадов зданий, строительство тротуаров в наиболее посещаемых маломобильными людьми местах. По одному из оживленных пешеходных переходов слабовидящие прошли группой в сопровождении начальника ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» подполковника полиции Максима Ализаренко и общественников, привлекая к себе внимание водителей и пешеходов.

Кроме того, начальник сызранской Госавтоинспекции вместе с председателем общества слепых Ириной Демасовой около одного из оживленных пешеходных переходов г. Сызрань побеседовали с автолюбителями и напомнили им, что водитель обязан даже вне пешеходных переходов пропускать пешеходов, подающих сигнал белой тростью, которая традиционно считается символом людей с серьезными нарушениями зрения.

В завершение мероприятий представители общества слепых поблагодарили сотрудников полиции и общественников за помощь и поддержку в решении проблем незрячих людей и договорились о проведении совместных акций, направленных на повышение безопасности слабовидящих пешеходов.