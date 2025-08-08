В преддверии Дня строителя Вячеслав Федорищев вручил награды специалистам и ветеранам отрасли

172

В преддверии Дня строителя в Самаре прошла встреча Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с ветеранами и заслуженными работниками отрасли. Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.

«Ваш труд – это фундамент благополучия не только нашего региона. Многие из вас прошли большой путь, реализовали немало значимых проектов в разных уголках нашей страны. Каждый день вы своими руками создаёте будущее – строите дома для семей, современные школы, поликлиники. И, конечно, качество жизни, всё, что нас окружает, должно соответствовать современным подходам», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор также отметил вклад работников отрасли в поддержку российских военнослужащих: «Особые слова благодарности – за вашу активную гражданскую позицию. Вы помогаете нашим бойцам, участникам специальной военной операции: доставляете стройматериалы, технику, ведёте патриотическую работу».

Так, Почётным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооружённым Силам Российской Федерации» III степени была награждена Ольга Шаронова. Ольга Васильевна – участник Самарского регионального общественного благотворительного фонда имени Н.Ф. Семизорова, активно помогает военнослужащим, участвует в гуманитарных акциях и поддерживает участников специальной военной операции. Проводит работу по патриотическому воспитанию школьников и молодежи, с 2005 года собирает и систематизирует материалы об участниках Великой Отечественной войны среди работников Куйбышевгидростроя и Жигулевской ГЭС, более 20 лет занимается вопросами охраны исторических памятников.

Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды 10 заслуженным представителям строительной отрасли. В их числе Олег Веревкин, директор Саморегулируемой организации Ассоциации проектных предприятий группы компаний «Промстройпроект». За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ему была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Директору ООО «ВИП-СТРОЙСЕРВИС» Сергею Кочеткову за заслуги в строительстве зданий и сооружений, внедрение новых технологий и материалов присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Самарской области».

Фото: ТГ-канал Влавдислава Федорищева