Количество пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до восьми, один из них находится в реанимации.
В Нальчике возбуждено уголовное дело об обрыве троса канатной дороги в курортной зоне
Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.
В преддверии Дня строителя Вячеслав Федорищев вручил награды специалистам и ветеранам отрасли
Водолаз обнаружил утонувшего на глубине 10 метров и доставил до береговой линии.
8 августа в Ставропольском районе напротив базы отдыха «Сосенки» в Волге утонул мужчина 
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
Открывая заседание Совета, Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.
На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО обсудили меры социальной поддержки участников СВО
Министр строительства Александр Фомин вручил Благодарственные письма представителям отрасли – в знак признательности за высокий профессионализм и многолетний труд. 
В Самаре прошло мероприятие, посвящённое Дню строителя: чествовали строителей и ветеранов отрасли
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
В преддверии Дня строителя Вячеслав Федорищев вручил награды специалистам и ветеранам отрасли

8 августа 2025 20:31
172
Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.

В преддверии Дня строителя в Самаре прошла встреча Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с ветеранами и заслуженными работниками отрасли. Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.

«Ваш труд – это фундамент благополучия не только нашего региона. Многие из вас прошли большой путь, реализовали немало значимых проектов в разных уголках нашей страны. Каждый день вы своими руками создаёте будущее – строите дома для семей, современные школы, поликлиники. И, конечно, качество жизни, всё, что нас окружает, должно соответствовать современным подходам», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор также отметил вклад работников отрасли в поддержку российских военнослужащих: «Особые слова благодарности – за вашу активную гражданскую позицию. Вы помогаете нашим бойцам, участникам специальной военной операции: доставляете стройматериалы, технику, ведёте патриотическую работу».

Так, Почётным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооружённым Силам Российской Федерации» III степени была награждена Ольга Шаронова. Ольга Васильевна – участник Самарского регионального общественного благотворительного фонда имени Н.Ф. Семизорова, активно помогает военнослужащим, участвует в гуманитарных акциях и поддерживает участников специальной военной операции. Проводит работу по патриотическому воспитанию школьников и молодежи, с 2005 года собирает и систематизирует материалы об участниках Великой Отечественной войны среди работников Куйбышевгидростроя и Жигулевской ГЭС, более 20 лет занимается вопросами охраны исторических памятников.

Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды 10 заслуженным представителям строительной отрасли. В их числе Олег Веревкин, директор Саморегулируемой организации Ассоциации проектных предприятий группы компаний «Промстройпроект». За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ему была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Директору ООО «ВИП-СТРОЙСЕРВИС» Сергею Кочеткову за заслуги в строительстве зданий и сооружений, внедрение новых технологий и материалов присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Самарской области».

 

Фото: ТГ-канал Влавдислава Федорищева

