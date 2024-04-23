В преддверии Дня Победы волонтеры СДМ раздадут 1 000 георгиевских ленточек жителям города

193

24 апреля в 11:30 в Струковском саду жители и гости Самары смогут получить георгиевскую ленточку от добровольцев Самарского Дома молодежи.

Георгиевская ленточка – это напоминание о бессмертном подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне.

В рамках Всероссийской акции волонтеры будут не просто раздавать ленты, а объяснять ее значение и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу. Технология раздачи ленточек едина по всей стране: важен не только символ, но и обращение с ним. Георгиевская лента – знак уважения и благодарности, поэтому носить ее нужно достойно.

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году, с тех пор носить ленточку накануне 9 мая стало традицией.

В Самаре акция организована муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

Фото предоставлено «Самарским Домом молодежи»