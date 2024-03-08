В преддверии 8 Марта в Самаре состоялась торжественная церемония вручения паспортов

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В преддверии 8 марта по традиции полицейские провели торжественное мероприятие. Свой первый основной документ гражданина Российской Федерации получили юные жительницы Промышленного района областного центра.



И.о. начальника отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре Василий Емельянов вручил школьницам первый документ и поздравил их с важным событием. «Получение паспорта - это знаковое событие в жизни каждого человека. Желаю вам быть патриотами, уважать родителей и во всем добиваться успехов», - пожелал Василий Сергеевич, вручая главный документ. Также и.о. начальника отдела полиции поблагодарил девушек за старание, проявленное в учебе и общественной жизни, и предложил им в дальнейшем поступать в учебные заведения системы МВД России.



К поздравлениям также присоединилась Елена Жданова - начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре, и подчеркнула, что теперь школьницы обладают не только правами, но и обязанностями, которые послужат для них стимулом к новым жизненным достижениям: «Призываю вас с уважением относиться к закону и государству, бережно хранить и использовать основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации».



Девушки, которые получили паспорт в этот день, еще учатся в школе, но уже понимают ответственность и важность приобретения этого документа: на память об этом важном дне подросткам также вручили подарки. На праздник поддержать девочек пришли и их родные. Сотрудники полиции также поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и, пользуясь случаем, вручили родителям присутствующих памятки, содержащие информацию по предупреждению хищений денежных средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В ответном слове родители школьниц также поздравили сотрудниц полиции с праздником и поблагодарили за организацию торжественного и важного в жизни каждого гражданина Российской Федерации мероприятия. В завершение торжественного мероприятия участники сделали фотографию на память.