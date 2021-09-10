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В пятницу, 10 сентября, в поселке Усть-Кинельский начала свою работу традиционная Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка, которая является одной из крупнейшей в стране. В этом году она проводится в уже 23-й раз в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В ней ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские институты и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агрохолдинги.

Выставка является уникальной площадкой для демонстрации достижений в сельском хозяйстве, обмена опытом, поиска партнеров и инвесторов. Здесь же все желающие могут приобрести свежие продукты от производителей Самарской области.

Работников аграрного сектора, которые на протяжении последних лет демонстрируют значительные успехи, поблагодарил губернатор Дмитрий Азаров.

«Уверен, что у участников агропромышленной выставки появятся новые контакты, которые потом станут контрактами. А люди порадуются достижениям нашей сельскохозяйственной отрасли, – отметил Дмитрий Азаров. – Здесь мы видим новые сорта, новые виды продукции. Наш аграрный сектор является очень успешным. И я хочу поблагодарить всех тружеников села за их самоотверженный труд: даже в аномальных погодных условиях текущего года нам удалось добиться солидного урожая».

При почти полном отсутствии дождей в это крайне жаркое лето аграрии губернии собрали 1,9 миллионов тонн зерна. Этого удалось добиться благодаря своевременному проведению комплекса агротехнологических работ, увеличению объемов вносимых удобрений, внедрению в производство влаго- и ресурсосберегающих технологий. Собрано более 20 тысяч тонн картофеля и 25 тысяч тонн овощей. Их уборка продолжается.

По сложившейся традиции муниципальные районы губернии на так называемой «Сельской улице» широко представили продукцию ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.

Например, Кошкинский район представил продукцию Племзавода «Дружба», который специализируется на производстве и переработке молока. Если раньше предприятие перерабатывало 18 тонн сырья в сутки, то уже сегодня 21 тонну. Это стало возможным благодаря увеличению поголовья дойного стада. «Прибавили поголовье до 900 голов – рост на 10%, на столько же увеличилось количество маточных коров, – рассказал Губернатору директор «Дружбы» Евгений Борисихин. – Учитывая наш рост, мы будем наращивать производственные показатели. В ближайшие 3-4 года мы хотим увеличить стадо до 2,5 тысяч голов, построить новый доильный зал». Он добавил: площадь полей – 13,5 тысяч гектаров. Этого, по словам руководителя предприятия, достаточно для обеспечения кормовой базой.

Дмитрий Азаров предложил еще раз посчитать экономику и оформить инвестиционный проект. «Он может стать приоритетным для региона. Уверен, министерства сельского хозяйства и экономического развития окажут всю необходимую поддержку. Мы готовы оказать помощь для того, чтобы этот проект реализовать», – отметил Губернатор.

Сегодня продукцию предприятия жители области могут найти в собственных розничных торговых точках и федеральных торговых сетях. Есть намерения по расширению своего представительства.

Своими сырами гордится компания Viva Speranza из Красноярского района, которая уже более семи лет готовит продукцию по западноевропейским технологиям, используя исключительно свежее молоко. «Нам много писали и спрашивали, приедем ли мы на выставку. Поэтому можно сказать, что многие приехали сегодня ради нас», – рассказала предприниматель Надежда Красненко. А ее муж, фермер Андрей Красненко отметил, что в этом году их с супругой сыр был признан лучшим на областном Троицком фестивале сыроваров. Дмитрий Азаров поручил руководству района обеспечить фестивалю поддержку, чтобы он стал традиционным.

«Люди к отечественным сырам стали по-другому относиться, в том числе благодаря вам. Если раньше для того, чтобы полакомиться сыром, считалось, что его нужно было откуда-то привезти, то сейчас все иначе», – уверен Дмитрий Азаров.

Борский район уже на всю страну славится индейкой. Мясо фермерское хозяйство Владимира Рузанова производит в селе Соковнинка. Продукт – экологически чистый, всегда свежий и натуральный: за ростом и состоянием здоровья индюшек специалисты следят тщательно, не применяя каких-либо химикатов для улучшения роста.

«Мы запустили производство домашних сыров и скажу честно, итальянцы нам завидуют. Месяц назад начали выпуск консервов – по 5 тысяч банок в день, в том числе из мяса утки, – поделился с руководителем региона своими достижениями Владимир Рузанов. – Мы полностью закрыли вопрос с переработкой и полностью реализуем свою продукцию не только в Самарской области, но и в Москве». У фермерского хозяйства работает 30 собственных магазинов на территории региона, где представлено как свежее мясо, так и различные деликатесы из индейки.

Лариса Зобнина – жительница Борского района – недавно благодаря поддержке, которую ей оказали в центре «Мой бизнес», открыла «шАААльной магазинчик». Она продает шали, палантины, платки, минишали, снуды и многое другое из натуральной пряжи, связанные и сшитые собственноручно. Женщина поблагодарила Дмитрия Азарова за такую возможность расти и развиваться: «В мае я подавала заявку, в июне ее уже одобрили. Со мной работал маркетолог. Мы с ним обсудили план работы и пути развития. Я очень благодарна, что такой центр помощи есть у нас в Самарской области».

Компания «Пегас-Агро», которая находится в Волжском районе, на агропромышленной выставке по традиции представила широкий ассортимент сельскохозяйственной техники: опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, сеялки и многое другое. Помимо производственных показателей, директор Светлана Линник рассказала руководителю региона о темпах вакцинации против коронавирусной инфекции. «Весь наш коллектив – сто процентов – сделали прививки. Всем, кто вакцинировался, мы выплатили премию по 10 тысяч рублей», – рассказала она. Губернатор такой подход оценил и поблагодарил руководителя за заботу о трудовом коллективе.

Студенты Самарского государственного аграрного университета, в том числе – победители молодежного форума «iВолга», вместе с преподавателями представили на выставке идеи и разработки, которые, по их мнению, крайне необходимы для успешного развития сельского хозяйства региона.

«Ждем от вас новых технологий и хороших специалистов. Рад слышать, что качество образования ваших выпускников соответствует запросам, а они сегодня очень высокие. Вы идёте в ногу со временем, потому что внедряются современные технологии, «умное агро», – отметил Дмитрий Азаров и пожелал успеха в реализации проектов.

Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка сегодня отработала первый день. У всех жителей региона есть возможность посетить площадку и завтра, 11 сентября. Павильоны будут работать до 17 часов. Добраться можно на бесплатном автобусе от площади Кирова.