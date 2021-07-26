В поселке Сухая Самарка сотрудники МЧС приняли участие в экологическом субботнике

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Субботник «Зеленая Россия» был проведен в поселке Сухая Самарка, вблизи реки Татьянка, где участники мероприятия провели уборку территории, проложили тропинки, посадили саженцы и цветы.

Помощь взрослым оказывали ученики гимназии №3 Самары.

Общими усилиями на месте проведения субботника было собрано и вывезено более 20 мешков мусора.

Целью экологического субботника «Зеленая Россия» является объединение всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, формирования бережного отношения к природе и привлечения внимания общественности к проблемам экологического здоровья страны.

Фото: пресс-служба облМЧС