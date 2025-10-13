Я нашел ошибку
Главные новости:
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Рост вызван плохим урожаем в Бразилии, американскими пошлинами на бразильский кофе и наращивание запасов в Европе.
Цена растворимого кофе в России превысила 4000 рублей за килограмм
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 
Мероприятия
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 

13 октября 2025 16:24
167
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».

В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».

За счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области здание капитально отремонтировали и приобрели оборудование.

В 2024 году детская школа искусств стала участником национального проекта «Культура». Для школы приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

В 2025 году в рамках региональной программы «Культурные люди», разработанной по инициативе  Вячеслава Федорищева, на базе школы создана детская филармония. Детская филармония позволит максимально эффективно использовать ресурсы: новый концертный зал, богатую инструментальную базу и, самое главное, талантливых педагогов и учащихся. Необходимое новое современное оборудование для функционирования филармонии включает в себя музыкальные инструменты и техническое оборудование, которые будут обеспечивать качественное воспроизведение музыки и голоса, а также создавать атмосферу на мероприятиях.

В 2025 году детские филармонии открылись в п. Черновский, п.г.т. Безенчук; с.Красный Яр и в Сергиевске.

Для обеспечения успешной реализации региональной программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы сферы культуры: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа продолжена уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

