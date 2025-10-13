В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 

167

В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».

За счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области здание капитально отремонтировали и приобрели оборудование.

В 2024 году детская школа искусств стала участником национального проекта «Культура». Для школы приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

В 2025 году в рамках региональной программы «Культурные люди», разработанной по инициативе Вячеслава Федорищева, на базе школы создана детская филармония. Детская филармония позволит максимально эффективно использовать ресурсы: новый концертный зал, богатую инструментальную базу и, самое главное, талантливых педагогов и учащихся. Необходимое новое современное оборудование для функционирования филармонии включает в себя музыкальные инструменты и техническое оборудование, которые будут обеспечивать качественное воспроизведение музыки и голоса, а также создавать атмосферу на мероприятиях.

В 2025 году детские филармонии открылись в п. Черновский, п.г.т. Безенчук; с.Красный Яр и в Сергиевске.

Для обеспечения успешной реализации региональной программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы сферы культуры: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа продолжена уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

