В Похвистневском районе ураган снес крышу со школы

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В воскресенье, 7 июля, в Самарской области непогода нанесла значительный урон постройкам. В Похвистневском районе ураган снес крышу с местной школы, пишет 63.ру.

— Сегодня в результате шквалистого ветра, грозы и ливня в сельском поселении Староганькино разрушена кровля общеобразовательной школы, повреждена теплотрасса и электрооборудование котельной. Также частично поврежден объект с/х производства, 5 частных домовладений. В результате падения строительных конструкций и деревьев повреждена линия электропередач. Оперативная группа ведет осмотр и фиксацию объёмов ущерба. В сельском поселении Савруха повреждена кровля ФОК «Салют» и объекты с/х производства. Там ведутся аналогичные работы, — сообщили в местном паблике в соцсетях.

Фото: Подслушано I Похвистнево [Official] / vk.com