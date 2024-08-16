В Похвистнево сотрудники полиции напомнили о мерах безопасности при общении в сети Интернет

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Сотрудники полиции регулярно проводят встречи с подрастающим поколением, направленные на предупреждение преступлений в сети Интернет.

Так, в Похвистнево начальник дежурной части майор полиции Валерий Холин совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяной Лупцовой на базе Дома молодежных организаций провели профилактическую беседу с ребятами.

Организаторы мероприятия акцентировали внимание на мерах безопасности при общении в Интернет-пространстве, призвали соблюдать осторожность, бдительность и цифровую гигиену во время нахождения в глобальной сети. Молодым людям рекомендовали избирательно относиться к публикуемому контакту в социальных сетях, а также внимательно оценивать содержание тех или иных пабликов, в которые те хотят вступить.

Также майор полиции напомнил об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

Общественница, в свою очередь, призвала ребят сообщать в правоохранительные органы о сообществах, пропагандирующих радикальные взгляды и экстремистскую идеологию.

В завершение встречи слушатели выразили благодарность организаторам встречи за полезные знания и пообещали быть законопослушными гражданами свой страны.