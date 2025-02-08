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Прошла встреча, посвящённая противодействию ненависти и вражде в молодежной среде.
В Похвистнево полицейские и общественники напомнили студентам колледжа о правовой грамотности
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В Похвистнево полицейские и общественники напомнили студентам колледжа о правовой грамотности
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В Похвистнево полицейские и общественники напомнили студентам колледжа о правовой грамотности

8 февраля 2025 15:48
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Прошла встреча, посвящённая противодействию ненависти и вражде в молодежной среде.

В Похвистнево, на базе Губернского колледжа, прошла встреча, посвящённая противодействию ненависти и вражде в молодежной среде.

В рамках мероприятия оперуполномоченный уголовного розыска младший лейтенант полиции Дмитрий Вдовин рассказал студентам о значении понятий «экстремизм» и «терроризм», объяснил, в чем заключается их опасность, и напомнил об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности.

Полицейский предупредил ребят, о том, что необходимо внимательно относиться к информации, которую они размещают в социальных сетях.

Младший лейтенант полиции отметил, что зачастую несовершеннолетних склоняют к противоправной деятельности через сеть Интернет и призвал юношей и девушек не отвечать на сомнительные предложения и сообщения от незнакомцев.

Сотрудник полиции показал ребятам фильм по профилактике экстремизма и терроризма. После просмотра которого ребята задали интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.

В свою очередь представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, настоятель Михаило-Архангельского храма села Красные Ключи Отец Георгий напомнил о важности уважительного отношения к окружающим и призвал ребят вести законопослушный образ жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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