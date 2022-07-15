В Похвистнево мужчина украл деньги у охранника магазина и расплатился за алкоголь

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В дежурную часть Похвистнево обратился мужчина с заявлением, о том, что у него с рабочего места был похищен кошелёк с 4000 рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия – в один из супермакетов Похвистнево.

Полицейскими было установлено, что подозреваемый, находясь в торговом зале, взял бутылку алкоголя и начал распивать её не расплатившись.

На замечание охранников и менеджеров о необходимости оплаты, ответил отказом, после чего был задержан.

"В ожидании группы быстрого реагирования, злоумышленника поместили в комнату, где хранились личные вещи сотрудников торговой точки, там он и похитил портмоне с деньгами. После совершения кражи мужчина сообщил, что у него есть деньги. Оплатив покупку чужими деньгами, он беспрепятственно ушёл из магазина", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Пропажа денег была замечена спустя два часа после совершения кражи.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность мужчины, ранее судимого за имущественное преступление, задержали его и доставили в отдел полиции. Подозреваемый вину признал и пояснил что, деньги потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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