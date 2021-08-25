В Почте Mail.ru появилась отмена отправки письма

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Доставку письма можно отменить в течение 20 секунд: после отправки появится окно с таймером. Если отправитель уверен в содержании сообщения, окно можно закрыть или подождать, пока оно исчезнет автоматически. Дополнительная функциональность ранее была доступна в мобильной версии Почты Mail.ru, а теперь заработает и в десктопе.

«За первую неделю 60 тыс пользователей отозвали больше 70 тысяч писем. Мы видим, что такая функциональность востребована: в некоторых случаях отмена может спасти от ошибки или неловкой ситуации. Получателям не придут уведомления об отмене отправки», говорит Дмитрий Злоказов, директор по продукту в Mail.ru Group.

Другой способ избежать ошибок в переписке — использовать отложенную отправку. Установите время отправки, и пока оно не наступит, вы сможете отредактировать или удалить письмо. Для этого нажмите на значок «часы» справа от темы письма и укажите нужную дату и время — письмо сохранится в папке «Исходящие» и будет доставлено позже.

Возможность отмены отправки — это очередной шаг в упрощении работы с почтовым сервисом. В Почте уже есть ряд настроек, которые упрощают работу и помогают держать письма в порядке. Например, одним нажатием можно отписаться от рассылок: достаточно отметить сайты, от которых больше не хотите получать письма. Чтобы отказаться от рассылок не нужно переходить на сайт. Нейросеть также сортирует письма, чтобы не засорять ящик, по категориям: рассылки, новости, соцсети и письма себе.