В Почте Mail.ru появилась отмена отправки письма

Я нашел ошибку
Главные новости:
С командой отправился нидерландский защитник Гленн Бейл, который прибыл в расположение клуба накануне.
"Крылья Советов" отправились на матч в Уфу
Около 1500 жителей Самарской области уже приняли участие в акции «На дачу – без долгов!»
До 31 августа у жителей Самарской области есть возможность принять участие в акции «На дачу без долгов!»
В тушении пожара приняли участие и местные жители.
Пожарные ликвидировали открытое горение в Кинельском районе
Для организации работы со школьниками регион получит сто комплектов настольной экологической игры «Как управлять отходами». 
Самарская область примет участие в проекте «#Экопривыкай»
Учитывая, что село находится на отдаленном расстоянии, в 35 километрах от ЦРБ, возведение фельдшерско-акушерского пункта очень актуально для жителей.
В селе Старое Усманово Камышлинского района возводят новый ФАП
Правительство, как выразился Николай Ренц, вынуждено принимать экстраординарные меры, чтобы убедить людей прививаться.
Николай Ренц: все чаще болезнь приобретает новые черты и формы
Самарские спортсмены завоевали золотые медали.
В Белореченске состоялся чемпионат России по велоспорту на шоссе в командной гонке
За пошедшие сутки скончался 21 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Почте Mail.ru появилась отмена отправки письма

25 августа 2021 12:51
186
В Почте Mail.ru появилась отмена отправки письма

Доставку письма можно отменить в течение 20 секунд: после отправки появится окно с таймером. Если отправитель уверен в содержании сообщения, окно можно закрыть или подождать, пока оно исчезнет автоматически. Дополнительная функциональность ранее была доступна в мобильной версии Почты Mail.ru, а теперь заработает и в десктопе.  

«За первую неделю 60 тыс пользователей отозвали больше 70 тысяч писем. Мы видим, что такая функциональность востребована: в некоторых случаях отмена может спасти от ошибки или неловкой ситуации. Получателям не придут уведомления об отмене отправки», говорит Дмитрий Злоказов, директор по продукту в Mail.ru Group.

Другой способ избежать ошибок в переписке — использовать отложенную отправку. Установите время отправки, и пока оно не наступит, вы сможете отредактировать или удалить письмо. Для этого нажмите на значок «часы» справа от темы письма и укажите нужную дату и время — письмо сохранится в папке «Исходящие» и будет доставлено позже.  

Возможность отмены отправки — это очередной шаг в упрощении работы с почтовым сервисом. В Почте уже есть ряд настроек, которые упрощают работу и помогают держать письма в порядке. Например, одним нажатием можно отписаться от рассылок: достаточно отметить сайты, от которых больше не хотите получать письма. Чтобы отказаться от рассылок не нужно переходить на сайт. Нейросеть также сортирует письма, чтобы не засорять ящик, по категориям: рассылки, новости, соцсети и письма себе. 

Теги: Почта Mail.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
258
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
188
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
254
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
25 августа 2021  09:42
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
265
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021  22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
769
Весь список