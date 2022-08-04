В ПФО проходят юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Освоив бережливое производство с помощью Регионального центра компетенций, сотрудники научились менять приборы учета быстро и качественно.
Благодаря нацпроекту Тольяттинская энергосбытовая компания сократила время на замену приборов учета
ООО «ВЕКТОР» освоил изготовление зажимных механизмов и готов расширять свои мощности, замещая импортных производителей на российском рынке.
Импортозамещение: самарские инжиниринговые компании активно занимают освободившиеся ниши
Какие изменения произошли в сфере ЖКХ? Чем удобен электронный сервисе ГИС ЖКХ? И как узнать рейтинг управляющей компании?
Жителям Самарской области рассказали о сервисе ГИС ЖКХ
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, ливень
Намечены поставки в городскую Думу сувенирной продукции, производимой в исправительных учреждениях.
Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин встретился с руководством гордумы  Самары
Для линий продольной и поперечной разметки предусмотрен горячий термопластик, а для обозначений знаков на дороге – холодный двухкомпонентный пластик.
В Самаре на отремонтированной улице Гагарина наносят разметку
В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу.
Девочку, пострадавшую от нападения обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
В течение нескольких дней эксперты знакомились с работой медучреждений области.
Эксперты федерального медицинского центра радиологии оценили уровень онкологической службы региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0.08
EUR 61.12
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ПФО проходят юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

4 августа 2022 12:34
202
В ПФО начались юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

3 августа 2022 года в Пензе состоялась торжественная церемония открытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец».

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, руководители правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и руководство Пензенской области и г. Пензы.

Олег Машковцев поздравил участников с началом сборов от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
«Военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня является одной из важнейших задач государства. Окружной общественный проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года и по праву завоевал популярность у ваших сверстников. Пройдя муниципальные и региональные отборы, вы заслужили право участвовать в окружных сборах и доказали свою высокую мотивацию к служению Отечеству», – говорится в поздравлении. Олег Машковцев также поприветствовал команду из Донецкой Народной Республики, участвующую в сборах. Он также отметил, что данный проект давно зарекомендовал себя как действенно хороший инструмент для подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах.

«Мы сейчас уже видим результаты деятельности проекта – он стал кузницей кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, МЧС, Росгвардии. Многие ребята, которые в 2013 году также стояли на плацу и начинали проект «Гвардеец», сейчас носят на плечах офицерские погоны, – дополнил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. – В этом году мы впервые за историю «Гвардейца» принимаем все 14 команд Приволжского федерального округа, а также команду Донецкой народной республики. Сегодня на плацу стоят 300 человек – это лучшие представители движения юнармейского движения Приволжского федерального округа и Донецкой народной республики».

От Самарской области возможность пройти курс военной подготовки и показать командный дух в спортивных соревнованиях военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» получили двадцать ребят из Большеглушицкого и Красноармейского районов, Похвистнево, Сызрани, Жигулёвска и Самары.

В течение 16 дней подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использования новейших технических средств, вооружения и военной техники, а также примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Отдельное направление сборов – военно-патриотическое воспитание, в рамках которого запланировано проведение уроков «мужества» и встреч с Героями Отечества, ветеранами и военнослужащими. Дополнительно для участников организована широкая культурно-досуговая программа.

Напомним, с 2013 г. аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе совместно с Минобороны России, ДОСААФ России и правительствами Нижегородской и Пензенской областей реализуется проект Приволжского федерального округа «Гвардеец». В рамках разработанной программы подростки знакомятся с бытом современной армии, изучают технику и вооружение, а также осваивают начальные военные навыки.

За время реализации проекта «Гвардеец» в нем приняли участие более 5 000 юношей из регионов Приволжского федерального округа, Республики Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик. Более 75 % участников проекта являются представителями многодетных семей, детьми военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанниками кадетских корпусов.

С этого года полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым принято решение доверить проведение общественно значимого проекта «Гвардеец» Пензенской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
245
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
528
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
778
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1011
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1139
Весь список