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В ПФО проходит первый всероссийский ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ»

3 декабря 2022 14:32
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В повестке – обсуждение вопросов популяризации принципов устойчивого развития в регионах России, вовлечение субъектов РФ в реализацию стратегии развития ESG.

1-3 декабря 2022 года в Нижнем Новгороде проходит Всероссийский ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ». Дискуссионную площадку в день открытия посетили заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, помощник Президента РФ Максим Орешкин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, генеральный директор компании ППК «РЭО» Денис Буцаев.
В повестке – обсуждение вопросов популяризации принципов устойчивого развития в регионах России, вовлечение субъектов Российской Федерации в реализацию стратегии развития ESG, поддержание уже достигнутых изменений и формирование новой модели сотрудничества между государством и бизнесом.

Открывая форум, заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что «ESG, безусловно – это живая повестка, потому что начинается она с экологичности, а экологичность начинается с культуры взаимодействия социума, человека, общества, государства, бизнеса. Для Российской Федерации держать в поле зрения экологические вопросы очень важно. Большая страна, первое место в мире по площади, второе место в мире по запасам пресной воды, конечно для нас экологический путь развития – это ключевой вопрос».

«Нам нужно определить и задать вектор, чтобы люди именно нашей страны жили устойчиво, комфортно и успешно. С одной стороны, не нужно копировать западные страны, потому что они смотрят на устойчивое развитие со своей стороны, а мы должны – со своей. Сознание, созидание – это правильные слова, которые говорят о будущем не только для нас, но и для наших детей и внуков. Поэтому мы должны строить такую страну, чтобы ее не стыдно было передавать своим потомкам. Это и есть повестка устойчивого развития – та повестка, о которой мы должны говорить», - сказал на открытии форума Максим Орешкин.

В ходе дискуссии Игорь Комаров отметил, что долгосрочное развитие определяет необходимость ESG. Так, определенные Указом Президента России Владимира Путина показатели для оценки эффективности деятельности глав регионов во многом пересекаются с ESG повесткой. Полномочный представитель также рассказал, что в рамках кураторства заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в ПФО реализуются прорывные проекты социально-экономического развития, большинство из которых учитывают принципы ESG. В их числе: создание трех карбоновых полигонов (в Башкортостане, Чувашии и Оренбургской области), развитие электротранспорта в 5 регионах (Удмуртская Республика, Нижегородская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области), создание условий для очистки рек и водоемов, обеспечения чистой водой населения в 5 регионах (Республика Татарстан, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области). «Это говорит о том, что, во-первых, есть хорошие пилотные проекты; во-вторых, руководители регионов инициировали такую работу, понимая важность этой повестки», – сказал Игорь Комаров.

Так, в настоящее время в рамках развития скоростных пассажирских перевозок в межрегиональном сообщении Правительство Самарской области совместно с представителями из Республики Татарстан и Ульяновской области прорабатывает финансовую модель реализации проекта по запуску маршрута «Самара – Ульяновск – Казань». На основании анализа существующего и потенциального пассажиропотока этот проект был определен как наиболее перспективный для региона: он способен связать между собой крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья с общей численностью населения более 8 млн человек. Напомним, с 28 июля 2022 года начаты скоростные перевозки пассажиров по пригородным маршрутам в с.Ширяево и Винновку (монастырь) с использованием судов на подводных крыльях типа «Валдай-45Р» на 45 пассажирских мест. Время в пути сократилось с 2 часов 20 мин. до 40 минут соответственно.

В рамках проекта по развитию сети электротранспорта в регионах ПФО по поручению Губернатора Самаркой области Дмитрия Азарова на протяжении двух лет на опытной эксплуатации находился электробус белорусского производства. Электробус работал на пилотном межмуниципальном маршруте №108 «Губернский рынок – Южный город». По отзывам граждан и заключению администрации г.о.Самара электробус подтвердил целесообразность его дальнейшей эксплуатации. В итоге принято решение и подготовлен проект постановления Правительства Самарской области о приобретении электробуса. Развитие сети электротранспорта в регионе позволяет улучшить сразу два важных аспекта, обеспечивающих высокий уровень жизни в Самарской области: во-первых решается вопрос по расширению парка общественного транспорта, во-вторых снижается антропологическая нагрузка – электробусы создают разумную экологическую альтернативу автомобильному транспорту.

В рамках дискуссии на Всероссийском форуме ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ» полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что для дальнейшего эффективного внедрения ESG на местах необходим обмен лучшими практиками, применение мер поддержки и инструментов управления с учетом региональной специфики, а также обратной связи от населения и бизнеса.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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