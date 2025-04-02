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В Перинатальном центре больницы Середавина выписали новорожденного мальчика весом 5 килограммов

2 апреля 2025 17:52
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На данный момент мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина состоялась выписка новорожденного ребенка жителей Кинеля весом 5 килограммов.

В семье Ханенко родился первый ребёнок — долгожданный сын. Родители Антон и Нелли назвали его Марком. По словам мамы мальчика, беременность протекала легко. Благодаря командной работе врачей Перинатального центра и настрою мамы, роды прошли без осложнений.

«Крупный вес ребенка –это во многом предрасположенность матери. Это была настоящая командная работа женщины, врача и акушерки. Но главное – настрой роженицы. Успешные роды крупного малыша – это заслуга не только врачей, но и самой мамы, ее позитивного настроя и доверия специалистам», - рассказала врач-акушер-гинеколог Нина Козадаева.

На данный момент мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

«Огромное спасибо всем медицинским работникам за поддержку и заботу! Благодаря вам роды прошли благополучно, а я чувствовала себя уверенно и спокойно. Вы – настоящие профессионалы», - отметила Нелли Ханенко.

В этом году, объявленным нашим губернатором Вячеславом Федорищевым Годом многодетной семьи, в перинатальном центре родилось более 1150 детей, среди которых 38 двоен и 1 тройня. Центр продолжает оказывать высокотехнологичную помощь беременным женщинам со всей области и новорожденным весом от 500 граммов.

В рамках реализации национального проекта "Семья", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 300 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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