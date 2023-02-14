В Передовой медицинской инженерной школе СамГМУ в 2023 году стартуют программы технологической магистратуры

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В Москве прошли заседания Совета по грантам на оказание поддержки создания и развития Передовых инженерных школ (ПИШ). На заседаниях представили отчеты об итогах работы ПИШ. Команда Самарского государственного медицинского университета Минздрава России при поддержке партнеров представила итоги работы Передовой медицинской инженерной школы «Цифровое здравоохранение, нейротехнологии и биотехнологии», созданной в университете в 2022 году.

ПИШ СамГМУ на защите представляли ректор, профессор РАН Александр Колсанов, директор ПМИШ Антон Иващенко, заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, заместитель директора по развитию Центра нейробиологии и нейрореабилитации им. Зельмана Сколковского института науки и технологий Наталья Подсосонная и генеральный директор ООО “МЕДТЭК” Андрей Ушаков.

Александр Колсанов отметил, что на протяжении последних лет СамГМУ выступает драйвером развития нового сектора экономики «Информационные технологии в здравоохранении».

“Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ создана, чтобы реализовать новую модель инженерного образования для здравоохранения, — подчеркнул ректор. — ПИШ СамГМУ нацелен на создание экспортно-ориентированных продуктов на основе комбинированного владения инженерными и медицинскими компетенциями. Работая на фронтире медицинских инженерных разработок, университет остро ощущает дефицит инженерно-медицинских кадров в индустрии. Поэтому мы встали на путь создания собственной передовой инженерной школы по направлению Life Science”.

Совместно с высокотехнологичными компаниями были выделены четыре актуальные задачи мирового уровня: реализация нейроинтерфейсов человеко-машинного взаимодействия, построение цифрового двойника человека, реализация персонализированной диагностики и телемедицины, тканевая инженерия и клеточные технологии в регенеративной медицине и фармации. Решение этих задач направлено на обеспечение технологического суверенитета страны и технологической экспансии в области разработки медицинского оборудования и программных продуктов цифрового здравоохранения.

Все исследования и разработки Передовой инженерной школы СамГМУ укрупнены по пяти направлением в продуктовой логике для нужд отрасли здравоохранения. В их числе создание анатомических 3D-моделей для математического моделирования органных структур, создание персонифицированных имплантов, разработка комплексов для реабилитации и новой линейки биоматериалов, а также системы поддержки принятия врачебных решений и дистанционного мониторинга здоровья. По каждому направлению проекты ведутся совместно с высокотехнологичными компаниями.

“Хочу особо подчеркнуть и поблагодарить за включенность и финансовую поддержку в реализации проекта ПИШ СамГМУ Правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова”, — отметил Александр Колсанов.

В целом за последние полгода по заказам компаний успешно выполнено более 10 проектов по разработке новых продуктов в области цифрового здравоохранения. Реализовано 12 учебно-исследовательских проектов в интересах партнеров школы. Проведено 24 повышения квалификации сотрудников и преподавателей ПИШ в компаниях. В 2022 году на реализацию всех исследовательских проектов ПИШ СамГМУ в общей сложности привлечено 133 млн рублей.

Совместно с компанией-партнером ООО “МЕДТЭК” в результате межотраслевых взаимодействий нескольких вузов, институтов РАН и предприятий командой медиков, химиков, инженеров, материаловедов и IT-специалистов в СамГМУ разработан, изготовлен и успешно установлен пациенту модульный ревизионный эндопротез голеностопного сустава. Имплант произведен в Центре серийного производства СамГМУ. Это первый опыт в России, когда сырье и производство полностью отечественные.

В Передовой медицинской инженерной школе СамГМУ в 2022 году успешно прошел обучение 51 человек по программе дополнительного профессионального образования «Цифровизация в здравоохранении». Все они трудоустроены и работают в инжиниринговых подразделениях СамГМУ, в ИТ-компаниях, реализующих элементы искусственного интеллекта в медицине, на промышленных предприятиях медицинского приборостроения.

В СамГМУ и компаниях-партнерах ПИШ для реализации образовательной и исследовательской деятельности созданы и оснащены 6 лабораторий и 40 высокотехнологичных рабочих мест в интересах компаний.

В 2022 году разработаны и прошли лицензирование две программы технологической магистратуры по инженерии искусственного интеллекта и телемедицине. Старт обучения запланирован на этот год. Также будет открыта новая сетевая программа в области нейронаук совместно с Центром нейробиологии и нейрореабилитации им. Зельмана. Запланирована разработка образовательной программы по телемедицине совместно с МФТИ.

“Открытие и успешная работа ПИШ позволила СамГМУ сделать еще один уверенный шаг по реализации модели медицинского технологического университета”, — подытожил Александр Колсанов.

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина отметила важность подготовки медицинских и инженерных кадров, обладающих современными компетенциями для Самарской области, а также разработки инновационных проектов на стыке инженерии и медицины. “Это особенно актуально в связи с планируемым строительством и запуском на территории Самарской области международного университетского кампуса, который разрабатывался под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова”.

Планируется, что пространство Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ разместится на базе международного кампуса. Там появится лекторий, учебные аудитории, преподавательская, открытое пространство для индивидуальной работы и специализированные учебно-производственные лаборатории.

Андрей Ушаков, генеральный директор ООО «МЕДТЭК» — стратегического индустриального партнера ПИШ СамГМУ, добавил, что сотрудничество с университетом позволяет построить сеть межотраслевых взаимодействий с привлечением разработчиков новых производственных технологий и поставщиков уникального сырья:

«Передовая инженерная школа СамГМУ способна стать центром притяжения инженерных кадров, местом обмена знаниями и компетенциями, генерации новых идей. Наше участие видится, прежде всего, в роли экспертов и наставников. В настоящее время разрабатывается образовательная программа по направлению «Биоинженерия», в рамках которой мы совместно с университетом закладываем освоение новых компетенций на стыке инженерных и медицинских наук. Наша компания привлекает обучающихся для выполнения НИР и ОКР в рамках совместных проектов в НИИ бионики и персонифицированной медицины и в Центре серийного производства СамГМУ. Там оснащены высокотехнологичные рабочие места и созданы все условия для исследований и разработок».