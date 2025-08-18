Я нашел ошибку
Главные новости:
Календарь Победы. Дипломатический корпус.
Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью.
Компания «ФСИ Аналитика» из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту
Цели Форума - развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста.
«Серебряные» волонтеры встретятся на областном форуме 
На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы.
Российское общество «Знание» приглашает жителей Самарской области стать лектором акции «Поделись своим знанием»
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.
Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу
И встретился с жителями.
Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского районов
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
В Пензе продолжаются Юнармейские военно-патриотических сборы «Гвардеец»

18 августа 2025 13:37
111
Участники из Самаркой области побывали в музее заповеднике «Тарханы», деревянном планетарии и заняли третье место в соревнованиях по дартсу.

В Пензе продолжаются Юнармейские военно-патриотических сборы «Гвардеец», которые проходят под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. 

Ребята из Самарской области принимают активное участие во всех видах соревнований и демонстрируют хорошие результаты. Также большое внимание уделяется культурной и познавательной программе.  

Одним из ярких событий сборов в Пензе стало посещение юнармейцами Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».  Как признались экскурсанты, здесь всё дышит историей, творчеством и уважением к гениальному поэту и блестящему офицеру Михаилу Юрьевичу Лермонтову. 

Еще одним запоминающимся впечатлением стало посещение уникального объекта – единственного в мире деревянного планетария.  Участники сборов ПФО «Гвардеец» побывали здесь на экскурсии и узнали о тайнах звезд, планет и космоса. Ребята ознакомились с интерактивными экспонатами, которые наглядно показывают, как работают многие законы физики. Гвардейцам показали рабочую модель маятника Фуко, Землю в разрезе, астролябию, минералы и звездный глобус.

Особенно юношей впечатлила выставка, посвященная 70-летию космодрома Байконур, и красочная полнокупольная программа, во время просмотра которой создается эффект реального пребывания в космосе.

Также в ходе сборов участники примерили на себя роли сотрудников силовых структур и специальных служб. В формате живого общения ребята узнали больше о профессиях, связанных с военной и государственной службой. Юноши не просто увидели образцы техники и оружия, но и получили практические навыки под руководством профессионалов.

Всю смену юнармейцы состязаются в 11 спортивных дисциплинах, укрепляя командный дух и физическую выносливость. Захватывающие игры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и дартсу уже завершились. Среди результатов команды Самарской области в очередных соревнованиях – победа в волейболе и футболе. Ребята сыграли с командой Республики Беларусь со счётом 2:0 в волейболе, со счётом – 2:1 в футболе. В решающих соревнованиях самарские юнармейцы получили бронзу в соревнованиях по дартсу, уступив серебро Пермскому краю. 

Отличились самарцы и в творческом конкурсе «Боевой листок», заняв 2 место. Ребята проявили художественные и литературные таланты. Гвардейцы рассказали о родном регионе, уделив особое внимание истории Самарской области и красоте Жигулевский гор, своих буднях на сборах и поделились спортивными достижениями. 

С особой теплотой в душевной атмосфере прошел конкурс военно-патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны», который объединил команды на одной сцене, раскрыл музыкальные таланты участников и стал началом крепкой дружбы между ребятами из разных уголков России и братской Республики Беларусь. 

Впереди у гвардейцев еще несколько увлекательных и важных дней сборов. Итоги будут подведены на официальной церемонии закрытия. 

 

Фото: пресс-служба проекта ПФО «Гвардеец»

