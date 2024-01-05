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В парках Москвы появились пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков

5 января 2024 20:21
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В подведомственных Департаменту культуры Москвы парках будут бесплатно раздавать чай, кофе и глинтвейн.

Посетители московских парков смогут бесплатно угоститься горячими безалкогольными напитками в пунктах их раздачи. Об открытии таких точек 5 января сообщается на портале мэра Москвы Сергея Собянина, пишут "Известия".

Отмечается, что в подведомственных Департаменту культуры Москвы парках будут бесплатно раздавать чай, кофе и глинтвейн.

«В морозную погоду с 10:00 до 22:00 горожан будут угощать горячим чаем в пункте зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе около катка парка «Дубки». В саду «Эрмитаж» этот напиток будут раздавать с 11:00 до 17:00 в павильонах проката около катков, а также с 13:00 до 23:00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием», — уточняется в сообщении.

Теги: Москва

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