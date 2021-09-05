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В Отрадном Дмитрий Азаров проверил ход реконструкции насосно-фильтровальной станции

5 сентября 2021 20:58
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Губернатор поставил задачу ускорить реконструкцию станции.

В воскресенье, 5 сентября, во время рабочей поездки в Отрадный Дмитрий Азаров проверил ход реконструкции насосно-фильтровальной станции на территории муниципалитета.

НФС в Отрадном была введена в эксплуатацию в 1963 году и является единственным объектом, обеспечивающим водоснабжение города, села Черновка и села Муханово, а также противопожарное водоснабжение трех пожаро-взрывоопасных объектов, в том числе АО «Газоперерабатывающий завод». Производительность сооружений составляет  20 тыс. куб. м. в сутки.

На сегодняшний день подаваемая жителям вода не соответствует нормам СанПиН: превышен уровень жесткости. Поэтому  сейчас на НФС по национальному проекту «Экология» проводят реконструкцию. После этого станция позволит привести уровень жесткости воды к нормативному состоянию, чтобы жители получали воду, полностью соответствующую санитарным нормам.

На данный момент ведутся строительно-монтажные работы, заключены контракты на строительный контроль и авторский надзор. Работы должны завершить в октябре 2023 года. Дмитрий Азаров поставил задачу по возможности ускорить реконструкцию. 

«У нас каждый месяц, по которому мы можем сдвинуть сроки, работает в плюс, потому что это здоровье людей. Влияние воды на здоровье человека первостепенно. Поэтому давайте посмотрим, чтобы в середине 2023 года, не позже, уже все-таки запустить реконструированную НФС. Думаю, что три месяца сэкономить вполне возможно, - считает Глава региона. - Люди ждут, надо ускоряться».

При этом сейчас есть некоторое отставание от графика работ. Дмитрий Азаров потребовал от министерства ЖКХ в ежедневном режиме контролировать ход строительства объекта, пока работы не вернутся в график.

 

Фото:    СОВА

 

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