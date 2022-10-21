В Отрадном помогают родным мобилизованных граждан

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На территории Отрадного, как и по всей Самарской области, ведется работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных граждан, организованная по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Нужды каждой такой семьи в администрации городского округа на отдельном учете.

И.о. главы города Оксана Зеленская лично встретилась с матерями, женами и сестрами мобилизованных, чтобы выяснить проблемы и потребности семей, оказать им содействие в решении насущных вопросов как бытового, так и социального характера.

На прошлой неделе в единый консультативный день для членов семей мобилизованных на встречу были приглашены представители всех социальных служб, системы образования и здравоохранения. Также назначены лица, ответственные за работу с каждой семьей, которые ежедневно взаимодействуют с родными военнослужащих.

Родственникам призванных мужчин оказана помощь в прохождении диспансеризации, организации приема врачей. Проработаны вопросы о бесплатном посещении детьми кружков и секций муниципальных учреждений. Семьям мобилизованных из Отрадного назначены и предоставляются социальные выплаты, проводится работа по предоставлению мер нематериальной социальной поддержки: организация отдыха и оздоровления, помощь психологического характера. Семьям оказывают юридическую помощь и консультации по линии ЖКХ.

У 28-летней Анны супруг защищает Родину, участвуя в спецоперации. Они поженились 5 лет назад. В 2020 году у пары родился первенец.

«Первое, о чем я подумала, когда супруг уже уехал на Донбасс, как мы здесь справимся с малышом, – вспоминает молодая женщина. - Сейчас я могу уверенно сказать, у нас все хорошо. Трудности преодолимы, потому что на самом деле мы не остались одни».

Вскоре после отъезда главы семьи мальчика оперативно зачислили в детский сад. На одежду ребенку выделена финансовая помощь – 10 тысяч рублей.

Анне, которая пока работает в областном центре и вынуждена постоянно преодолевать большие расстояния, предложили место по профессии в родном городе. Одновременно во внеочередном порядке теще бойца выдано направление на долгожданное обследование в желаемом медицинском учреждении Самарской губернии.

«Мы благодарны городу за оказанную поддержку, - признается Анна. – Очень быстро решены важнейшие вопросы нашей семьи. Самое главное, мы чувствуем заботу о нас. Ждем нашего папу с победой. Пусть за нас не переживает!»

Фото: пресс-служба правительства СО