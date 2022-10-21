Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
И.о. главы города Оксана Зеленская лично встретилась с матерями, женами и сестрами мобилизованных, чтобы выяснить проблемы и потребности семей.
В Отрадном помогают родным мобилизованных граждан
В настоящее время в регионе подводят итоги конкурса грантов на реализацию проектов социального предпринимательства.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Готовность нарядов к несению службы проверил начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.
На площади Куйбышева прошел гарнизонный строевой смотр
Также укрепили обочины асфальтогранулянтом, отремонтировали водопропускные трубы и нанесли разметку термопластиком.
В Самарской области в этом году отремонтирована дорога «Самара – Волгоград» – Осинки – Безенчук
Работы по благоустройству территорий продолжатся до конца осени.
В Промышленном районе Самары в этом году благоустраивается 8 дворов
В соревнованиях приняли участие пять команд.
В Самаре прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области
Привлекать новых специалистов помогает и целый комплекс региональных мер социальной поддержки.
Медучреждения Самарской области занимают лидирующие позиции по укомплектованности сотрудниками
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.5
-0.09
EUR 60.44
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Отрадном помогают родным мобилизованных граждан

21 октября 2022 17:19
56
И.о. главы города Оксана Зеленская лично встретилась с матерями, женами и сестрами мобилизованных, чтобы выяснить проблемы и потребности семей.

На территории Отрадного, как и по всей Самарской области, ведется работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных граждан, организованная по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Нужды каждой такой семьи в администрации городского округа на отдельном учете.

И.о. главы города Оксана Зеленская лично встретилась с матерями, женами и сестрами мобилизованных, чтобы выяснить проблемы и потребности семей, оказать им содействие в решении насущных вопросов как бытового, так и социального характера.
На прошлой неделе в единый консультативный день для членов семей мобилизованных на встречу были приглашены представители всех социальных служб, системы образования и здравоохранения. Также назначены лица, ответственные за работу с каждой семьей, которые ежедневно взаимодействуют с родными военнослужащих.

Родственникам призванных мужчин оказана помощь в прохождении диспансеризации, организации приема врачей. Проработаны вопросы о бесплатном посещении детьми кружков и секций муниципальных учреждений. Семьям мобилизованных из Отрадного назначены и предоставляются социальные выплаты, проводится работа по предоставлению мер нематериальной социальной поддержки: организация отдыха и оздоровления, помощь психологического характера. Семьям оказывают юридическую помощь и консультации по линии ЖКХ.

У 28-летней Анны супруг защищает Родину, участвуя в спецоперации. Они поженились 5 лет назад. В 2020 году у пары родился первенец.

«Первое, о чем я подумала, когда супруг уже уехал на Донбасс, как мы здесь справимся с малышом, – вспоминает молодая женщина. - Сейчас я могу уверенно сказать, у нас все хорошо. Трудности преодолимы, потому что на самом деле мы не остались одни».

Вскоре после отъезда главы семьи мальчика оперативно зачислили в детский сад. На одежду ребенку выделена финансовая помощь – 10 тысяч рублей.

Анне, которая пока работает в областном центре и вынуждена постоянно преодолевать большие расстояния, предложили место по профессии в родном городе. Одновременно во внеочередном порядке теще бойца выдано направление на долгожданное обследование в желаемом медицинском учреждении Самарской губернии.

«Мы благодарны городу за оказанную поддержку, - признается Анна. – Очень быстро решены важнейшие вопросы нашей семьи. Самое главное, мы чувствуем заботу о нас. Ждем нашего папу с победой. Пусть за нас не переживает!»

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
59
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
458
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
182
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
21 октября 2022  12:14
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
181
40% жителей Самары считают свой город дорогим
21 октября 2022  09:36
40% жителей Самары считают свой город дорогим
223
Весь список