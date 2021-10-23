В Оренбуржье полицейские задержала двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя

365

Сотрудники полиции задержали двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя, которым насмерть отравился мужчина, передает ТАСС.

"В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а ее сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя. Одна из них пояснила, что контрафактная продукция приобреталась в городе Орске", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, женщины задержаны. Сотрудники полиции при обыске обнаружили у одной из подозреваемых 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной. Изъятый алкоголь направлен на исследование.

В начале октября в результате отравления контрафактным алкоголем в больницы Оренбургской области обратились более 60 человек, половина из них скончалась. Тогда следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 17 человек, 15 из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом и одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.