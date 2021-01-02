В ОП сообщили, что группа россиян и гражданин Украины освобождены из плена в Ливии

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Президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич сообщил, что из ливийского плена освобождены группа россиян и один гражданин Украины. Самолет с ними на борту направляется в Россию, уточнил он, передает ТАСС.

"Друзья, рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена", - написал Малькевич в своем Telegram-канале в субботу.

Несколько недель назад они были похищены в Ливии. "Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу, - вернуть наших людей домой", - добавил Малькевич.