В ОП РФ предложили возродить институт благородных девиц

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Систему воспитания девочек, сочетающую гармоничное развитие, духовные и семейные ценности, наподобие института благородных девиц, надо возродить в России. Такое мнение высказал президент Российской муниципальной академии, президент Общенационального союза некоммерческих организаций и социальных предприятий Александр Айгистов, передает ТАСС.

"Хотим просто предложить возобновить эту систему, найти положительный опыт, сделать музей института благородных девиц или того времени, тех людей, которые работали тогда. Это предложение государству: сделать какую-то федеральную систему, пусть сначала общественно-государственную, воспитания женщин", - сказал он в ходе круглого стола "Особенности духовно-нравственного воспитания молодежи: накопленный опыт и перспективы", который прошел в Общественной палате (ОП) РФ.

Он также предложил передать созданной ассоциации здание Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге, где сейчас размещается администрация губернатора города.

Эти предложения войдут в рекомендации по итогам круглого стола и будут направлены в соответствующие госструктуры.

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