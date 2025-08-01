В  Октябрьске состоится Межмуниципальный фестиваль народного творчества и ремесел «Батрацкая ярмарка»

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2 августа 2025 года в КДК Октябрьский состоится Межмуниципальный фестиваль народного творчества и ремесел «Батрацкая ярмарка». 6+



На одной площадке соберутся профессиональные и начинающие мастера, любители, студенты, руководители студий и мастерских декоративно-прикладного творчества, народные и фольклорные коллективы, национальные культурные центры, а также музеи Самарской области и других регионов России.



Фестиваль пройдет в формате открытого уличного праздника. Участники смогут представить свои работы на выставке-продаже изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а творческие коллективы выступят с концертной программой.



В 15:00 состоится торжественное открытие «Батрацкой ярмарки». Гостей ждут мастер-классы по гончарному искусству, резьбе по дереву, аппликации из соломки, лозоплетению, ткачеству, росписи по дереву и имбирным пряникам. На интерактивных площадках — «В лабиринтах родного города», «Русские народные ремесла», «От слободы к городу мечты», «На музейном чердаке», «Собери любимый город» и «Стань частью истории» — каждый сможет погрузиться в традиции и историю края.



Для детей и взрослых подготовлены гигантские шашки, фотоконкурс «Город в объективе», акция «Своими руками к сердцу Героя» по изготовлению фетровых мишек для участников СВО, детские аттракционы и Лавка сладостей с призами. Также будет работать информационно-практическая площадка ВФСК ГТО.

Фото: организаторы фестиваля