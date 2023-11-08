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В октябре МЦУ Самары принял в работу более 10 000 сообщений

8 ноября 2023 11:28
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В октябре МЦУ Самары принял в работу более 10 000 сообщений

В октябре 2023 года сотрудники Муниципального центра управления Самары приняли и направили в работу более 10 000 сообщений горожан. Так, через «Платформу обратной связи» поступило 2843 сообщений, а через систему «Инцидент-менеджмент» - 4914.

МЦУ находится в прямом взаимодействии с ЦУР Самарской области. С поступающими сообщениями работают все районные администрации и департаменты, которые, в свою очередь, взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Это позволят оперативно реагировать на запросы самарцев и решать возникшие проблемы. Так, среднее время ответа в системе «Инцидент-менеджмент» в октябре составило около 2,5 часов.

Отметим, что связаться с любым органом власти или госучреждением можно не только через традиционные средства обратной связи, но и через госпаблики – официальные сообщества в соцсетях. Они созданы как для информирования о событиях и мероприятиях, проводимых на территории города, так и для помощи в решении вопросов жителей. Подписаться на паблики можно по ссылке - https://vk.com/topic-74315431_39136152 .

Еще одно направление работы МЦУ – проведение онлайн-опросов на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/). Для того, чтобы принять участие в опросах достаточно авторизоваться через учетную запись Госуслуг.

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