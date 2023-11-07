Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодая сызранка хотела заработать и отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Молодая сызранка хотела заработать и отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь
Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь
Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти
Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти
В России бум спроса на специалистов по уборке
В России бум спроса на специалистов по уборке
Тольяттинка шла на зеленый свет, но ее сбила машина
Тольяттинка шла на зеленый свет, но ее сбила машина
В Самарской области появится еще один речной вокзал
В Самарской области появится еще один речной вокзал
Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать
Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.04
-0.13
EUR 99.01
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ОДО состоится творческая встреча с поэтессой, военным корреспондентом Анной Долгаревой

7 ноября 2023 10:54
101
В ОДО состоится творческая встреча с поэтессой, военным корреспондентом Анной Долгаревой

10 ноября в 19.00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, улостаковича, 7) в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» пройдёт творческая встреча с поэтессой, военным корреспондентом, членом Союза писателей России и ЛНР Анной Долгаревой

 В ходе визита в Самару поэтесса представит свою новую книгу «За рекой Смородиной».

Напомним, литературно-исторический фестиваль «Путь к Победе» – это совместный проект Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица». Первый сезон проекта проходил в Самаре с декабря 2022 года по май 2023 года. За это время столицу Самарской области посетили: скрипач-виртуоз, член Общественной палаты Российской Федерации Пётр Лундстрем; известные историки Алексей Исаев и Егор Яковлев, поэт Дмитрий Мельников; советский и российский писатель, драматург, общественный деятель Юрий Поляков.  

В рамках фестиваля «Путь к Победе» Анна Долгарева также посетит Самарскую областную универсальную библиотеку (г. Самара, пр. Ленина, 14а), познакомится с экспозицией книжной выставки «Сила в правде», пообщается с читателями. Начало мероприятия в 15.00.

«Сила в правде» – патриотический проект, инициированный Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

Вход на все мероприятие свободный.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
686
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
655
Все желающие смогут увидеть это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.
5 ноября 2023  21:47
Прямую трансляцию Парада Памяти с площади Куйбышева покажут посетителям международной выставки-форума «Россия» в Москве
1880
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс
4 ноября 2023  11:09
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"
812
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
4 ноября 2023  10:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
838
Весь список