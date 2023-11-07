В ОДО состоится творческая встреча с поэтессой, военным корреспондентом Анной Долгаревой

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10 ноября в 19.00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул.Шостаковича, 7) в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» пройдёт творческая встреча с поэтессой, военным корреспондентом, членом Союза писателей России и ЛНР Анной Долгаревой.

В ходе визита в Самару поэтесса представит свою новую книгу «За рекой Смородиной».

Напомним, литературно-исторический фестиваль «Путь к Победе» – это совместный проект Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица». Первый сезон проекта проходил в Самаре с декабря 2022 года по май 2023 года. За это время столицу Самарской области посетили: скрипач-виртуоз, член Общественной палаты Российской Федерации Пётр Лундстрем; известные историки Алексей Исаев и Егор Яковлев, поэт Дмитрий Мельников; советский и российский писатель, драматург, общественный деятель Юрий Поляков.

В рамках фестиваля «Путь к Победе» Анна Долгарева также посетит Самарскую областную универсальную библиотеку (г. Самара, пр. Ленина, 14а), познакомится с экспозицией книжной выставки «Сила в правде», пообщается с читателями. Начало мероприятия в 15.00.

«Сила в правде» – патриотический проект, инициированный Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Вход на все мероприятие свободный.