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В «ОДК-Кузнецов» в Самаре в канун Дня Победы чествовали ветеранов

8 мая 2021 12:37
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В ОДК-Кузнецов в Самаре в канун Дня Победы чествовали ветеранов

На самарском предприятии ОДК Ростеха – ПАО «ОДК-Кузнецов» – состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Ветераны производства посетили завод, работе на котором отдали многие годы своей жизни, и своими глазами увидели, как меняется предприятие – строятся новые корпуса, реконструируются цеха, вводится новое оборудование.  

Празднования, приуроченные к Дню Победы, в «ОДК-Кузнецов» проходят ежегодно – вклад самарских моторостроителей в Победу огромен, однако 2021 год для предприятия знаковый – 80 лет назад завод №24 им. М.В. Фрунзе (ПАО «ОДК-Кузнецов») был эвакуирован из Москвы в тыловой Куйбышев (Самару). Великая Отечественная война сыграла ключевую роль в истории предприятия. В рекордные сроки коллективу удалось вывезти из-под бомбежек оборудование и производственный задел и воссоздать мощное производство в Куйбышеве на Безымянке, заложив основы индустриальной Самары. 

По традиции ветераны производства собрались на предприятии накануне 9 мая, чтобы еще раз вспомнить годы, когда они стояли у истоков двигателестроительного комплекса Самарской области. В этом году для ветеранов была приготовлена необычная программа: вместо мемориальных мест им провели автобусную экскурсию по новым объектам, введенным в эксплуатацию, и готовящимся к сдаче. Люди, трудившиеся на заводе в войну, в послевоенные годы, в трудные для предприятия 90-е, увидели возведенные с нуля и реконструированные цеха: Центр технологической компетенции ОДК «Шестерни», корпуса гальванического производства, производства компрессоров, реконструированный склад ГСМ, новые испытательные стенды – все это произвело большое впечатление на вчерашних работников предприятия.

Почетными гостями праздника стали работавшие на заводе весь военный период Екатерина Головина и Татьяна Клейменова. Бывшей работнице литейного производства Екатерине Васильевне 97 лет, сверловщице Татьяне Ефимовне – 96. Невзирая на возраст, труженицы тыла приехали в этот день на завод, где прошла не только их молодость, совпавшая с военным лихолетьем, но и вся трудовая жизнь. Обращаясь с приветственным словом к участникам торжественного митинга, управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев выразил огромную благодарность этим женщинам от лица всего коллектива предприятия и подчеркнул ответственность действующих сотрудников перед ветеранами:

«Мы – продолжатели дела трудового коллектива, совершившего в военный период настоящий подвиг. Сорок пять тысяч моторов было выпущено предприятием к концу войны. В этом году мы отмечаем 80-летие «ОДК-Кузнецов» на Самарской земле. И этот праздник мы должны отметить достижениями мирного времени. Главное из них – создание и производство новых перспективных изделий». 

В ответном слове председатель Совета ветеранов Людмила Суркова отметила: «Сегодня мы увидели, что наш завод живет и развивается, а нынешнее поколение прикладывает для этого много усилий. Строятся новые корпуса, появляется новое оборудование, внедряются современные технологии. Все это воодушевило ветеранов, посвятивших заводу многие десятилетия».

Представители совета молодежи предприятия поздравили гостей, исполнив несколько песен о войне. Председатель Совета молодежи «ОДК-Кузнецов» Евгения Кочерова подчеркнула: «Нам очень важно показать ветеранам, что мы помним, мы гордимся, и что завод живет, процветает, у него есть будущее – молодежь предприятия. Каждый год у нас приходят новые ребята».

Мероприятие завершилось возложением цветов к Вечному огню, который ежегодно зажигают накануне майских праздников. 

Теги: ветераны День Победы Кузнецов ОДК

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