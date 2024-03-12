В Обшаровской модельной библиотеке отметили Всемирный день чтения вслух

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В Обшаровской модельной библиотеке состоялась эстафета семейного чтения «Читаем вместе, читаем вслух».

В первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух. Этот день считается праздником слова, книги, чтения. Читать – это всегда интересно, а читать вслух – интересно вдвойне!

Семья всегда была и остается первым посредником между книгой и ребенком. Именно в семье формируется интерес к книге, воспитывается читательский вкус.

В семейной эстафете приняли участие 4 семьи — Титовых, Керженцевых, Маркушиных, Мониных.

Юные читатели и их родители смогли проявить всю свою смекалку и эрудицию, поучаствовав в интерактивной игре «Сто к одному», по детским произведениям. Далее каждая семья сыграла в мини-спектакле по русским народным сказкам.

Данная встреча для участвующих семей в библиотеке получилась насыщенной, разнообразной, интересной и, безусловно, полезной для всех присутствующих.

Фото: минкульт СО