В Общественной палате состоялось заседание экспертного совета регионального конкурса компаний «Достояние губернии – 2023»

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В Общественной палате Самарской области состоялось заседание экспертного совета регионального конкурса компаний «Достояние губернии – 2023».

В этом году на участие в региональном конкурсе компаний подано 315 заявок, 45% из которых – от новых участников. Конкурс в регионе проходит с 2017 года, в этом году заявки можно было подать в 11 номинациях, две из которых – «Семейное предпринимательство» и «Культура и общество» – новые.



При подведении итогов и выборе тройки финалистов по каждой номинации учитывались репутация организаций, их известность, активность в регионе, финансовые показатели, условия работы, качество продукции или услуг. «В первую очередь мы обращаем внимание на тренды развития предприятия, социальную политику, долю на рынке, определение продукции компании как символа Самарской области. В режиме экономических санкций, которые сейчас действуют на территории всей страны, конкурс «Достояние губернии» – это возможность выхода на межрегиональный и всероссийский рынки, возможность продвижения и развития», – подчеркнул член Общественной палаты РФ Павел Покровский.



Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев отметил: «Общественная палата региона, областное правительство, Торгово-промышленная палата и другие ведомства поддерживают этот конкурс. Очевидно, что с каждым годом он набирает обороты и становится все более популярным среди бизнес-сообщества Самарской области».



«Достояние губернии» за 7 лет проведения стало не просто конкурсом, а коллаборацией бизнеса, власти, общества и СМИ. «Каждый год интерес к проекту подтверждается не только количеством участников, но и разнообразием сегментов рынка, которые представляют компании. Конкурс уникален тем, что оказывает всестороннюю поддержку бизнесу в части его позиционирования и продвижения, знакомит потребителей с местными брендами», – подчеркнула директор Самарского областного вещательного агентства Оксана Зубкова.



Как отметил врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов, помимо наград победители конкурса получают преимущества: «Ряд компаний, которые являются победителями прошлых лет, используют в своем позиционировании эмблему конкурса и активно продвигают свои услуги с учетом того, что являются «Достоянием губернии».



Финалистов и победителей в каждой номинации экспертное жюри определит уже в ближайшие дни. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Достояние губернии» 2023 года состоится 21 ноября в 17:00 в театре «СамАрт».



Организаторами проекта выступают Самарское областное вещательное агентство и телеканал «Губерния», региональная Общественная палата. Партнеры: Торгово-промышленная палата региона, региональный центр «Мой бизнес», Самарское реготделение «ОПОРА РОССИИ», бизнес-сообщество «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга».



Фото: Ирина Быкова, газета "Волжская коммуна"