В Общественной палате предложили давать семьям бесплатное жилье по примеру СССР

России следует перенять советский опыт предоставления бесплатного жилья – право на него должны получить многодетные семьи. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, в советское время, когда государство строило социальное жилье и ставило цель обеспечить каждую семью отдельной квартирой к 2000 году, суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину) превышал 2,1. В настоящее время в России этот показатель – примерно 1,4.

"Если государство вернется все-таки к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе<...>и свяжет это с реализацией репродуктивных планов семьи <...>я думаю, что вот этот путь – он самый эффективный, который мы только можем себе представить", – сказал Рыбальченко в ответ на вопрос ТАСС, как повысить эффективность жилищных льгот.

Председатель комиссии ОП РФ заключил, что тогда люди понимали, что реализация намерений по рождению детей даст им возможность жить в той квартире, которую им предоставит государство.