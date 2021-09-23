В областном Министерстве культуры ответили на претензии Счетной палаты к самарскому зоопарку

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В областном Министерстве культуры ответили на претензии Счетной палаты по поводу цен на животных в самарском зоопарке. Аудиторы посчитали, что цифры занижены.

— На стоимость животных влияют различные факторы: возраст и пол животного, прирученность, внешний вид. У учреждения отсутствует возможность содержать полученный молодняк длительное время до товарного состояния, при котором возможно продать животное по более высокой стоимости, из-за ограниченных площадей. Поэтому после консультации с другими зоопарками и анализа стоимости животных в сети Интернет принимается решение о реализации полученного молодняка, — пояснила 63.RU министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Одно из замечаний Счетной палаты касалось продажи 14 щенков канадских волков средней стоимостью 10 000 рублей каждый. При этом, по данным одного из московских питомников, цена на одного щенка канадского волка начинается от 35 000 рублей. Такую разницу в цифрах также объяснили в Минкульте:

— У канадских волчат гибридное происхождение (помесь с собакой), стоимость таких животных ниже, чем чистокровных.

Еще одна из претензий аудиторов — недостаточные площади для содержания животных. Сейчас зоопарк и Минкульт рассматривают возможность постройки ангаров для некоторых животных на другой площадке.

О том, что Самарский зоопарк нуждается в расширении, власти заявили еще в 2007 году. Для него даже выбрали участок — в границах улиц Алма-Атинской и Ракитовского шоссе. Впоследствии появился еще один вариант — в микрорайоне Южный город.

Новый зоопарк планировали построить на участке в 60–80 га и разместить там 16 300 животных. Также там хотели сделать зону рекреации, которая будет включать в себя лес, дороги, тропинки, малые архитектурные формы, статуи, фонтаны, мосты через искусственные водоемы. Однако денег на реализацию проекта до сих пор не нашли.

Сейчас Самарский зоопарк располагается на участке площадью 0,23 га на улице Ново-Садовой. Там содержат 1500 животных, относящихся к 236 биологическим видам, 97 из которых занесены в Красные книги — международную, Российской Федерации, Самарской области. Также зоопарку принадлежит сафари-парк в Кинельском районе.