Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД

22 сентября 2025 13:35
83
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД

Особое внимание в котором уделено организации предоставления населению государственных услуг.

В ГУ МВД России по Самарской области от всех территориальных органов внутренних дел региона поступили мотивированные представления на участие в конкурсе на лучшее помещение территориального ОВД.

Особое внимание руководством областного главка было уделено организации предоставления населению государственных услуг по линии МВД. В частности, оценивалось наличие кнопки вызова и пандуса для маломобильных граждан, на сколько удобны места для ожидания посетителей. Имеются ли информационные стенды, где можно найти образцы заполнения необходимых документов,  а также наличие устройств питьевого водоснабжения. По итогам конкурса определены победители.

Звания «Лучшее помещение для оказания государственных услуг по линии МВД» удостоена Госавтоинспекция Управления МВД России по г. Самаре.

Звания «Лучшая территория» и  «Лучшее помещение дежурной части» у МО МВД России  «Борский». Данный территориальный орган отмечен за лучшую организацию санитарно-технического состояния помещений, зданий, сооружений и прилегающей территории.

 «Лучший актовый зал» определён в МО МВД России «Похвистневский».

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №10» Дмитрий Лисица отметил значимость проведения подобных мероприятий.

«Очень важно, что руководство самарского главка уделяет особое внимание санитарно-техническому состоянию служебных помещений. Это позволяет обеспечить благоприятные условия для здоровья сотрудников и  посетителей, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и повысить работоспособность», - поделился Дмитрий Николаевич.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
501
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
466
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
707
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
714
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
483
Весь список