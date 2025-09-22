В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД

83

Особое внимание в котором уделено организации предоставления населению государственных услуг.

В ГУ МВД России по Самарской области от всех территориальных органов внутренних дел региона поступили мотивированные представления на участие в конкурсе на лучшее помещение территориального ОВД.

Особое внимание руководством областного главка было уделено организации предоставления населению государственных услуг по линии МВД. В частности, оценивалось наличие кнопки вызова и пандуса для маломобильных граждан, на сколько удобны места для ожидания посетителей. Имеются ли информационные стенды, где можно найти образцы заполнения необходимых документов, а также наличие устройств питьевого водоснабжения. По итогам конкурса определены победители.

Звания «Лучшее помещение для оказания государственных услуг по линии МВД» удостоена Госавтоинспекция Управления МВД России по г. Самаре.

Звания «Лучшая территория» и «Лучшее помещение дежурной части» у МО МВД России «Борский». Данный территориальный орган отмечен за лучшую организацию санитарно-технического состояния помещений, зданий, сооружений и прилегающей территории.

«Лучший актовый зал» определён в МО МВД России «Похвистневский».

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №10» Дмитрий Лисица отметил значимость проведения подобных мероприятий.

«Очень важно, что руководство самарского главка уделяет особое внимание санитарно-техническому состоянию служебных помещений. Это позволяет обеспечить благоприятные условия для здоровья сотрудников и посетителей, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и повысить работоспособность», - поделился Дмитрий Николаевич.