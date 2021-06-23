В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»

65

22 июня Самарская областная юношеская библиотека организовала масштабное мероприятие, посвященное 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Прошло торжественное открытие основного этапа Международной патриотической Акции «Полк@ Победы» с участием представителей общественности и активной молодежи.

Мероприятие прошло в гибридном формате, к нему удаленно присоединились Алтайский край, Архангельская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Ивановская область, Красноярский край, Республика Мордовия, Саратовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Республика Хакасия, Чувашская Республика и библиотеки со всей Самарской области.

Для посетителей Самарской областной юношеской библиотеки работали интерактивные площадки, объединенные темой «Трудный путь к Победе». На них участники мероприятия прикоснулись к теме Великой Отечественной войны с разных сторон. Прошли показ фрагмента спектакля Самарского художественного театра «Поэзия, рождённая войной», викторина «Угадай фильм по кадру», мастер-классы по рисованию портрета литературного героя и складыванию писем, информационная программа «Лейтенантская проза», посвященная писателям и поэтам, воевавшим на фронтах ВОВ. Перед входом в библиотеку работали летний читальный зал и интерактивная площадка «Мобилизационный пункт», где посетители могли подержать в руках оружие Красной армии времен Великой отечественной войны.

Прошла торжественная церемония открытия основного этапа Международной патриотической Акции «Полк@ Победы». С приветственным словом к участникам Акции выступили директор библиотеки Наталия Петровна Макарова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский, председатель комиссии общественного молодёжного парламента Самарской Губернской Думы по образованию и науке Олеся Балюк. Посредством платформы Zoom в прямой эфир выходили библиотеки-участники Акции из других регионов России.

Состоялся флэшмоб участников Акции от здания библиотеки до Площади героев 21 Армии, где прошла памятная фотосессия с портретами литературных героев. Событие освещала региональная пресса.

По словам одного из организаторов Акции Замыцкой Дарьи Владимировны, несмотря на сильную жару мероприятие вызвало живой интерес молодежи, которая посчитала своим долгом почтить память героев Великой Отечественной войны и поближе познакомиться с событиями тех лет через чтение художественной литературы. Посетитель мероприятия Бердигулова Мария Александровна, педагог-организатор ГАПОУ «СГК» так отозвалась о мероприятии: «Мероприятие очень интересное и познавательное. Я думаю, такие акции надо делать чаще, чтобы младшее поколение знали и помнили о подвиге ветеранов».

Для справки: Впервые Международная молодёжная патриотическая акция «Полк@ Победы», организатором и инициатором которой выступает ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека», прошла в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция направлена на приобщение молодёжи к прочтению художественных произведений о военном времени, осмыслению специфики жизни, поступков, идеалов, человеческих отношений, описанных в этой литературе, визуализации литературных героев произведений о войне, осознанию величия подвига нашего народа. Использование в названии Акции знака «@» продиктовано обращением к его прямому значению: письмо, коммуникация, общение, в том числе, связь поколений. Также, своим сходством с буквой «а» русского алфавита, данный символ отсылает к книжной полке, книге, литературному герою. Основная идея Акции: проведение праздничного марша с изображениями литературных героев книг о Великой Отечественной войне по аналогии с всемирно известной акцией «Бессмертный полк».

В Акции участвуют библиотеки 37 муниципальных образований Самарской области, 19 регионов РФ и 3 стран Ближнего Зарубежья. Акция вызвала живой отклик по всей стране, а также, вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме «Сильные идеи для нового времени», передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО