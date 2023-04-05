В Новосибирске мужчина перевел более 43 млн рублей телефонным мошенникам

157

В Новосибирске местный житель перевел более 40 млн рублей за сутки телефонным мошенникам. Это самая крупная сумма ущерба, зафиксированная в Новосибирской области в последнее время, сообщил в среду, 5 апреля, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов, пишут "Известия".

«Яркий пример масштабов проблемы. Так уж совпало, что за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 23 преступления. Похищено у граждан разными способами 57 млн рублей только за одни сутки. Причем один гражданин, поддавшись уговорам преступника, перечислил со своих счетов 43 млн», — сказал Чернов ТАСС.

По его словам, преступники воспользовались довольно распространенной схемой. Мужчине позвонил якобы работник Центробанка и сообщил о подозрительных транзакциях. При этом он заявил, что деньги могут быть использованы для перевода на счета экстремистских организаций. В итоге сибиряк перевел мошенникам все имевшиеся на счетах деньги, совершив большое число транзакций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Чернов добавил, что ущерб от подобных преступлений в регионе по итогам 2022 года составил 1,8 млрд рублей.

Фото: ru.freepik.com