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В Новосибирске мужчина перевел более 43 млн рублей телефонным мошенникам

5 апреля 2023 21:26
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Мужчине позвонил якобы работник Центробанка и сообщил о подозрительных транзакциях.

В Новосибирске местный житель перевел более 40 млн рублей за сутки телефонным мошенникам. Это самая крупная сумма ущерба, зафиксированная в Новосибирской области в последнее время, сообщил в среду, 5 апреля, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов, пишут "Известия".

«Яркий пример масштабов проблемы. Так уж совпало, что за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 23 преступления. Похищено у граждан разными способами 57 млн рублей только за одни сутки. Причем один гражданин, поддавшись уговорам преступника, перечислил со своих счетов 43 млн», — сказал Чернов ТАСС.

По его словам, преступники воспользовались довольно распространенной схемой. Мужчине позвонил якобы работник Центробанка и сообщил о подозрительных транзакциях. При этом он заявил, что деньги могут быть использованы для перевода на счета экстремистских организаций. В итоге сибиряк перевел мошенникам все имевшиеся на счетах деньги, совершив большое число транзакций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Чернов добавил, что ущерб от подобных преступлений в регионе по итогам 2022 года составил 1,8 млрд рублей.

 

Фото:  ru.freepik.com

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