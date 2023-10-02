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В Новокуйбышевске высадили «Аллею Первых» в честь воссоединения новых регионов с Россией

2 октября 2023 18:31
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Активисты высаживают деревья, как символ развития и укрепления связей с новыми территориями.

Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции «Аллея Первых». Инициатива была выдвинута Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» в честь воссоединения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.

В честь важной даты для нашей страны Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых» запустило акцию «Аллея Первых», которую поддержали во многих регионах нашей страны. Активисты высаживают деревья, как символ развития и укрепления связей с новыми территориями.

«Движение Первых открыло в четырёх новых регионах уже более 1100 первичных отделений. Они объединили свыше 30 000 активных участников. И это только начало. В честь праздника наши ребята по всей стране высаживают «Аллеи Первых» на городских улицах, названных в честь новых регионов и героев СВО, собирают книги на русском языке, чтобы пополнить библиотечные фонды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, устраивают флешмобы и телемосты между первичными отделениями. Всё это — настоящий деятельный патриотизм, который объединяет и детей, и взрослых», - отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

В Самарской области к инициативе присоединились жители города Новокуйбышевска. В сквере Добровольцев дети совместно с родителями и педагогами, а также председателем совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристиной Гнатюк высадили 15 деревьев в знак единения России. 

«Такие акции помогают сформировать осознанное отношение к настоящему и будущему своего Отечества у самых юных жителей нашей страны. Участники Движения Первых с удовольствием присоединились к акции и помогли создать Аллею Первых в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Акцией мы внесли вклад в процветание и развитие нашей страны, а также заложили символическое значение: дерево – это новая жизнь, которую приобрели новые регионы, присоединившись к России.

А еще День воссоединения — это прекрасная возможность для всех нас провести время вместе, отметить эти важные события и создать праздничную атмосферу. Это помогает нам восхищаться и гордиться нашей страной, а также вносить свой вклад в её процветание и развитие» - отметила Кристина Гнатюк, председатель совета регионального отделения Движения Первых Самарской области

Напомним, что 30 сентября 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин и главы Донецкой, и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей подписали договор о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации. Эта дата символизирует историческую общность народов, проживающих на указанных территорий и право свободно выбирать своё будущее.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

 

Фото:    ru.freepik.com

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