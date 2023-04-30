В Новокуйбышевске сотрудники отделения по делам несовершеннолетних организовали для детей экскурсию в музей Алабина

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В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, а также с целью приобщения подростков к истории, культуре и традициям родного края инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Новокуйбышевску организовали экскурсию в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина для детей сотрудников городского отдела полиции.

Работники музея познакомили ребят с историей нашего края. Дети узнали, как образовались и развивались город Самара и Самарская область, какие народы проживали на территории и проживают сейчас, познакомились с их традициями и обычаями. Подросткам рассказали о животных, обитающих на территории региона с древних времен до настоящего времени. Дети внимательно слушали рассказ экскурсовода, с любопытством разглядывали музейные экспонаты, активно задавали интересующие их вопросы и делились своими знаниями об истории родного края.

В свою очередь, инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили ребятам о мерах личной безопасности, рассказали о правилах поведения в публичных местах, на проезжей части и разъяснили, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за различные правонарушения.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудников полиции за организацию столь познавательной экскурсии и отметили, что знать историю своей малой родины и быть законопослушным гражданином очень важно.