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В Новокуйбышевске состоится акция Знание.Герои Общества «Знание»

3 мая 2023 14:33
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в Новокуйбышевске состоится акция Знание.Герои Общества «Знание»

4 мая на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума состоится Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция Знание.Герои. Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» совместно с центром Роспатриот. Перед студентами техникума выступит участник специальной военной операции, командир взвода десантно-штурмового соединения Алексей Кутырёв и расскажет о своем военном опыте и служении Отечеству. 

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция Знание.Герои, стартовавшая 18 апреля по всей стране, посвящена героическим поступкам современников, их самоотверженному труду, служению стране и согражданам. Молодые участники акции по всей стране познакомятся с героями наших дней. Также молодежь сможет углубить свои знания об истории России, о воинской славе родных регионов, об СВО и ее истинных причинах.

На мероприятии в Новокуйбышевске выступит участник специальной военной операции, член «Боевого братства» России Алексей Кутырёв. Он принимал участие в СВО в период с сентября 2022 по январь 2023 года, командовал взводом десантно-штурмового соединения, награжден медалью «За ратную доблесть».

После возвращения из зоны СВО Алексей Кутырёв стал участником совместного проекта Росмолодежи, Роспатриотцентра «Твой герой». В рамках этого проекта военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, могут пройти обучение в Центре знаний «Машук», чтобы приступить к работе в патриотических центрах. По признанию Алексея, этот проект изменил его жизнь, после обучения в Центре он принял для себя решение заниматься патриотическим воспитанием молодежи. В частности, в планах Алексея вести военно-спортивный кружок в одной из школ Новокуйбышевска.

В рамках акции Знание.Герои наставник поделится личным опытом участия в СВО и расскажет, по каким причинам для него было важным выполнить воинский долг перед Родиной. Алексей Курылёв объяснит, почему для него имеет особое значение патриотическое воспитание молодежи, и ответит на все вопросы ребят.

Военно-патриотическая акция Знание.Герои продлится до 31 мая и охватит все 89 регионов страны. Акция уже состоялась на площадках Владикавказа, Воронежа, Гатчины, Иркутска, Липецка, Луганска, Майкопа, Новосибирска, Симферополя, Ставрополя, Уфы, Читы, Южно-Сахалинска, Ярославля и других городов. Перед слушателями выступают герои современности, а также историки, политологи, государственные и общественные деятели, многие из которых награждены «Золотой Звездой» Героя России, орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу». Спикерами акции становятся герои и участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, медики, общественные деятели, волонтеры и все желающие рассказать о подвигах наших соотечественников и достижениях Российской Федерации.

Площадками акции станут школы, музеи, библиотеки, патриотические центры, парки, а всего более 20 000 точек, где планируются выступления более 10 000 спикеров. Для того чтобы принять участие в акции в качестве эксперта или предоставить площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте Общества «Знание».

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