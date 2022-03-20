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В Новокуйбышевске сегодня простились с командиром танка Никитой Кирилиным. Военнослужащий героически погиб, выполняя поставленные боевые задачи в ходе специальной операции на Украине, сообщает администрация Новокуйбышевска в официальном аккаунте ВКонтакте.



Никита Владимирович награждён (посмертно) Орденом Мужества.



Поклониться памяти героя-земляка пришли ветераны и участники боевых действий, соседи, друзья, представители общественных организаций "Боевое братство", "Офицеры запаса", глава города Сергей Марков, заместитель военного комиссара Самарской области Сергей Чумаков, председатель городской Думы Юрий Ферапонтов.



В войсковой части, где служил погибший, о боевом товарище говорят с нескрываемой болью.



В почетном карауле стояли военнослужащие Самарского гарнизона, офицеры запаса, члены "Боевого братства". Панихиду провел благочинный Новокуйбышевского благочиния отец Владимир.



Героя похоронили на кладбище "Лесное" со всеми воинскими почестями.

Фото: администрация Новокуйбышевска