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В Новокуйбышевске сегодня простились с командиром танка Никитой Кирилиным

20 марта 2022 16:31
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Военнослужащий  героически погиб, выполняя поставленные боевые задачи в ходе специальной операции на Украине.

В Новокуйбышевске сегодня простились с командиром танка Никитой Кирилиным.  Военнослужащий  героически погиб, выполняя поставленные боевые задачи в ходе специальной операции на Украине, сообщает администрация Новокуйбышевска в официальном аккаунте ВКонтакте.

Никита Владимирович награждён (посмертно) Орденом Мужества.

Поклониться памяти героя-земляка пришли ветераны и участники боевых действий, соседи, друзья, представители общественных организаций "Боевое братство", "Офицеры запаса", глава города Сергей Марков, заместитель военного комиссара Самарской области Сергей Чумаков, председатель городской Думы Юрий Ферапонтов.

В войсковой части, где служил погибший, о боевом  товарище  говорят с нескрываемой  болью.

В почетном карауле стояли военнослужащие Самарского гарнизона, офицеры запаса, члены "Боевого братства". Панихиду  провел  благочинный Новокуйбышевского благочиния отец Владимир.

Героя похоронили на кладбище "Лесное" со всеми воинскими почестями.

 

Фото:   администрация Новокуйбышевска

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