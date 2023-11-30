В Новокуйбышевске прошёл городской профилактический молодёжный форум «Мы против!»

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В мероприятии приняли участие 150 школьников и студентов.

В Доме молодёжных организаций Новокуйбышевска прошёл городской профилактический форум «Мы против!». Для подростков и молодых людей в возрасте от 14 лет, в том числе состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, работали шесть секций. 150 школьников и студентов распределились для работы по секциям: «Профилактика употребления психоактивных веществ, вейпинг в молодёжной среде», «Буллинг в школе и за её пределами», «Наркомания среди подростков», «Профилактика ДТП с участием детей», «Кибербезопасность, мошенничество в интернете», «Правонарушения несовершеннолетних на территории города».

Спикерами форума стали сотрудники Госавтоинспекции, отделения по контролю за оборотом наркотиков, отделения по делам несовершеннолетних, представители прокуратуры, Самарского областного клинического наркологического диспансера, психологи центра «Семья», специалисты «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики».

Инспекторы Госавтоинспекции рассмотрели с участниками мероприятия основные виды правонарушений подростков на дороге и довели информацию об административной и уголовной ответственности участников дорожного движения. Разобрали ситуации на конкретных примерах из практики работы полицейских и как нужно себя вести, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Для наглядности были продемонстрированы специально подготовленные видеоролики с мест дорожных аварий, в которых погибли или получили ранения люди.

Сотрудники ОНК на своей секции поговорили с учащимися на тему административной и уголовной ответственности несовершеннолетних при употреблении алкогольно-табачной продукции и наркотических средств. Юноши и девушки должны знать, что любые манипуляции с наркотиками недопустимы – это преступление. За желаниями «я только попробовать» или «просто немного заработать» стоят реальные сроки.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних в беседе с подростками подняла наиболее актуальные темы: профилактика личной и имущественной безопасности, противодействия экстремизму, безопасного использования Интернета, недопущения заведомо ложных сообщений об акте терроризма – преступления, предусмотренного статьей 207 УК Российской Федерации. Полицейский напомнила ребятам о недопущении совершения правонарушений и преступлений, которые часто бывают неосознанными, но их последствия крайне негативно влияют на дальнейшую судьбу человека.

В итоге встречи молодые люди задавали полицейским интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.