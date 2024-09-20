В Новокуйбышевске приостановили работу местного бистро

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Судебные приставы опечатали двери одной из шаурмечных г. Новокуйбышевска, в которой люди получили пищевое отравление.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска поступил на исполнение исполнительный документ о приостановлении деятельности одного из местных пунктов общественного питания. Согласно судебному решению бистро необходимо приостановить на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В рамках исполнительного производства судебные приставы выехали на место нахождения пункта общественного питания и опечатали холодильники, оборудование для приготовления пищи и входные двери кафе.

На ближайшие 90 суток работа шаурмечной будет остановлена. Следить за исполнением судебного решения будут сотрудники Службы, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области